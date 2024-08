Janones briga em shopping de Brasília e sai cercado por seguranças

São Paulo

O deputado federal André Janones (Avante-MG) se envolveu em uma confusão com dois homens na noite desta terça-feira (6) no Brasília Shopping. Eles seriam apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Acabei de sair no pau com dois bolsonaristas. Eu estava jantando, tentaram me intimidar, vieram filmando e com discurso fascista", ele disse nas redes sociais. "Coloquei os dois vagabundos para correr. Pensaram que eu ia abaixar a cabeça horrorizado e sair calado. Quebraram a cara."

Após falar sobre a briga nas redes sociais, o deputado apareceu sentado em uma cama de hospital, em postagem nos stories do Instagram. Ele não falou sobre o motivo da internação.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a discussão entre Janones e os dois homens. Eles são apartados por seguranças, e uma das imagens sugere que o deputado cuspiu em um deles.

"Gado não fala", ele diz para um dos apoiadores de Bolsonaro em outro momento da briga. Janones também cita as mortes na pandemia, durante o governo do ex-presidente, e xinga os homens.

Cercado por seguranças e com o celular na mão, ele deixa o shopping ainda discutindo com os homens. Um deles chama o parlamentar de ladrão.

Dois assessores do deputado o acusaram de promover esquema de "rachadinha" em seu gabinete, no primeiro mandato do parlamentar. O Conselho de Ética da Câmara aprovou parecer de Guilherme Boulos (PSOL-SP) e arquivou a representação contra Janones. A Polícia Federal ainda investiga o caso.

Boulos e Janones são aliados do presidente Lula (PT). O primeiro é seu candidato à Prefeitura de São Paulo e o segundo integrou a linha de frente da campanha eleitoral em 2022.