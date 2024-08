João Campos tem vantagem sobre concorrentes no Recife também em popularidade digital

São Paulo

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), que lidera as intenções de voto em pesquisa do Datafolha, também está à frente dos concorrentes no âmbito digital.

Campos marca no IPD (Índice de Popularidade Digital), que varia de 0 a 100 e é analisado diariamente pela empresa de pesquisa e consultoria Quaest, 72,7 pontos, com uma vantagem de 23 pontos sobre o segundo melhor posicionado, Técio Teles (Novo), com 49,3 pontos.

O IPD é calculado por meio de algoritmo que coleta e processa 175 variáveis das plataformas X (ex-Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Wikipédia e Google. O período avaliado foi de 1º de julho a 10 de agosto.

O prefeito do Recife, João Campos, do PSB, durante evento em São Paulo - Rafaela Araújo - 26.jul.24/Folhapress

Apesar de ter marcado apenas 1% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha, Teles tem um ponto a mais que o terceiro colocado em popularidade digital, Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo do governo de Jair Bolsonaro (PL), com 48,3.

Para a nota final, são consideradas cinco dimensões: fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamentos), valência (proporção de reações positivas e negativas) e interesse (volume de buscas).

O prefeito atinge pontuação máxima em 3 das 5 dimensões medidas pelo instituto, com bons resultados de engajamentos, menções positivas e crescimento de seguidores. O número de buscas pelo candidato e compartilhamentos dos conteúdos postados nas redes também são bons, mas tem resultados menos expressivos.

Já Gilson Machado tem bom volume de buscas e apresenta crescimento de seguidores, mas pouco compartilhamento e muitas menções negativas.

Daniel Coelho (PSD) aparece em quarto lugar, com 36,5 pontos. Ele tem uma situação quase igual à do ex-ministro, com aumento no número de buscas online, mas pouco engajamento e um volume de críticas maior que a dos concorrentes.

Ele também está estagnado em número de seguidores, o que indica que seu conteúdo não tem atingido novos públicos. O levantamento captou o período anterior ao início oficial das campanhas, que pode ter mudado os índices dos candidatos.

Campos tem ampla vantagem sobre os concorrentes na mais recente pesquisa Datafolha. O candidato do PSB tinha 75% das intenções de voto em julho, contra 7% de Daniel Coelho (PSDB), o segundo colocado, que é apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB). Campos tem o apoio do presidente Lula (PT).