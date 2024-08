PL escolhe chapa 'puro-sangue' para Ramagem após veto da Universal

Rio de Janeiro

O PL escolheu a deputada estadual Índia Armelau (PL) como a vice na chapa do deputado federal Alexandre Ramagem (PL) na candidatura à Prefeitura de Rio de Janeiro.

A escolheu ocorreu após a Igreja Universal vetar a adesão da deputada Tia Ju (Republicanos) à chapa, nome preferido e tido como quase certo por integrantes do PL-RJ.

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) e a deputada estadual Índia Armelau (PL), que compõem a chapa do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro - Divulgação/PL-RJ

Ex-atleta, a deputada está em seu primeiro mandato. Apesar do apelido —seu primeiro nome é Amanda— e de sua ascendência, ela não se autodenomina indígena. Seu perfil no site da Assembleia Legislativa afirma que ela usa "seu apelido com muito carinho desde a infância, por remeter à sua origem familiar e às suas características físicas".

"Uma mulher de energia e determinação. Cumpre os nosso valores de respeito à vida e à família", afirmou Ramagem em suas redes sociais.

A deputada sempre esteve entre as cotadas para assumir a vaga. Na semana passada, porém, foi preterida em relação a Tia Ju, uma mulher negra ligada à Universal.

Na avaliação da equipe de campanha de Ramagem, a deputada do Republicanos atrairia o eleitorado evangélico, além de reduzir resistência entre mulheres negras, fatia na qual nomes apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm seus piores resultados.

A participação de Tia Ju na chapa, porém, foi vetada pela coordenação política da igreja. O movimento foi atribuído a um acordo de apoio ao prefeito Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição.

Apesar do revés, o Republicanos deve apoiar Ramagem, em acordo com o ex-deputado Eduardo Cunha, presidente do diretório municipal da sigla.

Com a escolha, as três principais candidaturas do Rio de Janeiro vão às urnas com uma chapa "puro-sangue". Paes escolheu o deputado estadual Eduardo Cavaliere (PSD) para o posto. O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) terá como vice a deputada estadual Renata Souza (PSOL).