Pré-candidatos do Rio participam de sabatinas Folha/UOL; Paes desiste

Rio de Janeiro

A Folha e o UOL promovem nesta semana sabatinas com dois dos principais pré-candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro.

Três postulantes foram convidados. Nesta quarta (7), às 10h, o sabatinado será o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL). No dia seguinte (8), no mesmo horário, será a vez do deputado federal Alexandre Ramagem (PL).

O prefeito Eduardo Paes (PSD) também foi convidado. Ele chegou a confirmar a entrevista para sexta (9), mas depois cancelou alegando problemas na agenda.

O deputado Tarcísio Motta (PSOL), à esq., e Alexandre Ramagem (PL), à dir. - Renato Araujo e Pedro Ladeira/Camara dos Deputados e Folhapress

As entrevistas serão conduzidas por Diego Sarza, com participação dos repórteres Ruben Berta, do UOL, e Italo Nogueira, correspondente da Folha no Rio de Janeiro.

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL foi iniciado com entrevistas com pré-candidatos em Belo Horizonte e será feito, no total, em outras 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL irão promover também debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.

No Rio de Janeiro, Eduardo Paes tenta a reeleição para cumprir seu quarto mandato como prefeito, se tornando o político com maior tempo à frente da gestão do município. Ele conta com o apoio do presidente Lula.

Alexandre Ramagem aposta no apoio de Jair Bolsonaro (PL) para chegar ao segundo turno. Sua aposta é nacionalizar a disputa, para tentar pegar carona na vitória obtida pelo ex-presidente na cidade em 2022.

Tarcísio Motta tenta atrair eleitores petistas para tentar superar Ramagem e disputar o segundo turno contra Paes.

Também são pré-candidatos os deputados Rodrigo Amorim (União), Marcelo Queiroz (PP), a advogada Carol Sponza (Novo), Cyro Garcia (PSTU) e Juliete Pantoja (UP).

De acordo com pesquisa Datafolha divulgada em julho, Paes tem 53% das intenções de voto, contra 9% de Tarcísio e 7% de Ramagem —os dois últimos estão empatados tecnicamente.

O prefeito conseguiu apenas apoio de partidos de esquerda, como PT, PDT e PSB. Paes falhou em sua tentativa de atrair siglas de centro-direita a fim de evitar a associação de sua candidatura ao campo de esquerda.

Apesar disso, Paes conseguiu resistir à pressão do PT para ceder a vaga de vice na chapa. O posto é disputado em razão da possibilidade do prefeito, se reeleito, deixar o cargo para disputar o governo estadual em 2026.

Paes escolheu o ex-secretário Eduardo Cavaliere (PSD), cuja inexperiência política é alvo de críticas de aliados. Ele venceu a disputa contra o deputado Pedro (PSD), aliado de três décadas de Paes que oficialmente desistiu da vaga após circular a informação de que adversários poderiam explorar um vídeo íntimo seu durante a campanha.

Ramagem foi mantido por Bolsonaro mesmo sob investigação da Polícia Federal no caso da chamada "Abin paralela". O ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) é investigado sob a suspeita de monitorar adversários políticos com estrutura da União.

O deputado tenta fechar aliança com o Republicanos e o MDB. Ainda faltam detalhes para o anúncio da deputada estadual Tia Ju (Republicanos) como vice da chapa.

A equipe de marketing de Ramagem também decidiu tirar o termo "delegado" do nome de urna do candidato, como feito na eleição de 2022. O objetivo é evitar resistência em favelas.

Tarcísio Motta tentou, sem sucesso, atrair o PT para sua candidatura. O deputado do PSOL conta, porém, com apoio de petistas, entre eles o deputado federal Lindbergh Farias.

O objetivo é buscar votos de eleitores progressistas que têm a intenção de votar em Paes para tentar chegar ao segundo turno.