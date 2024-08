Policiais, tucano histórico e ex-prefeita; veja os vices na eleição à Prefeitura de SP

São Paulo

A lista de pré-candidatos a vice na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024 inclui quatro policiais, uma ex-prefeita, um ex-senador, ativistas de movimentos de esquerda e a esposa de um ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Veja abaixo, em ordem alfabética, a lista dos postulantes a vice-prefeito na capital.

VICE DE MARÇAL

Antonia de Jesus, 45, é policial militar e vice na chapa de Pablo Marçal (PRTB). Católica, enalteceu o fato de Marçal ser contra o aborto durante seu discurso na convenção do partido no último dia 4 e afirmou que mulheres jovens "precisam ter o que fazer". Disse que elas "ficam à toa, começam um relacionamento muito cedo e aí nem preciso terminar de concluir".

Antonia de Jesus, candidata a vice-prefeita de São Paulo, durante convenção do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) - Rafaela Araújo/4.ago.2024/Folhapress

VICE DE PIMENTA

Francisco Muniz, 35, é vice na chapa de João Pimenta (PCO). É músico e militante do Partido da Causa Operária.

Francisco Muniz, candidato a vice na chapa de João Pimenta (PCO) - Divulgação /Partido da Causa Operária

José Aníbal, 77, é economista e vice na chapa de José Luiz Datena (PSDB). Militou contra a ditadura militar durante a juventude e concluiu estudos no exílio. Foi vereador e deputado federal, além de senador no período em que o então titular, José Serra, se licenciou do cargo. Quadro histórico do PSDB, preside o diretório do partido em São Paulo após intervenção da direção nacional.

VICE DE SENESE

Julia Soares, 25, é a candidata a vice mais jovem do pleito municipal. Registrada no TSE como cozinheira, atua como coordenadora do movimento de mulheres Olga Benário, vinculado ao partido Unidade Popular. É vice de Ricardo Senese (UP).

Julia Soares, candidata a vice-prefeita na chapa de Ricardo Senese (UP) - Instagram/@julia.soares.up

VICE DE TABATA

Lúcia França, 62, é professora e empresária da educação. Filiada ao PSB e casada com Márcio França, ministro do Empreendedorismo, Lúcia foi candidata a vice na campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo do estado em 2022. Agora forma chapa com Tabata Amaral (PSB) após Datena decidir que alçaria candidatura própria.

Lucia França é empresária da educação e vice na chapa de Tabata Amaral (PSB) - Ronny Santos/11.out.2022/Folhapress

VICE DE BEBETTO

Marco Antonio Azkoul, 66, é delegado da Polícia Civil. Foi candidato ao Senado pelo Democracia Cristã em 2022 e escreveu livros sobre teoria do direito. É vice na chapa de Bebetto Haddad (DC).

Marco Antonio Azkoul é delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo e vice na chapa de Bebeto Haddad (DC) - Marco Antonio Azkoul no facebook

VICE DE BOULOS

Marta Suplicy, 79, foi prefeita de São Paulo de 2001 até 2004, deputada federal, ministra, senadora e secretária de Relações Internacionais do município durante a gestão Ricardo Nunes (MDB). Abandonou a equipe do atual prefeito e voltou a se filiar ao PT neste ano para entrar na chapa de Guilherme Boulos (PSOL). A articulação envolveu o presidente Lula.

VICE DE MARINA

Reynaldo Priell Neto, 56, é coronel aposentado da Polícia Militar. Foi secretário-adjunto de Segurança Urbana de São Paulo durante a gestão Bruno Covas. Forma chapa com a economista Marina Helena (Novo).

O coronel aposentado Reynaldo Priell Neto, vice na chapa de Marina Helena (Novo) - Reprodução Instagram/coronel_priell

VICE DE NUNES

Ricardo Mello Araújo, 53, é coronel da reserva da Polícia Militar e ex-comandante da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), tropa da PM conhecida pela alta letalidade. Presidiu o Ceagesp durante o governo Jair Bolsonaro (PL) e é a indicação do ex-presidente para a chapa de Ricardo Nunes (MDB).

VICE DE ALTINO

Silvana Garcia, 60, é vice na chapa de Altino Prazeres (PSTU). Ativista do movimento por moradia popular, candidatou-se a vereadora em Belém (PA) e a suplente do Senado pelo Pará em 2006.