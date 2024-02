São Paulo

Ex-deputado federal e ex-senador, José Aníbal é o novo presidente do diretório do PSDB na capital paulista. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (29) pelas lideranças nacionais e estaduais do partido.

Aníbal comandará o PSDB em São Paulo no processo de decisão do que o partido fará nas eleições em 2024. Os tucanos avaliam três alternativas: apoiar a reeleição de Ricardo Nunes (MDB), juntar-se a Tabata Amaral (PSB) ou lançar candidato próprio.

Ex-senador José Aníbal (PSDB) durante evento em São Paulo - Greg Salibian-23.out.2022/Folhapress

No PSDB, o ex-senador é visto como um entusiasta da pré-candidatura da deputada federal, ainda que mantenha também boas relações com o prefeito emedebista.

Na presidência, Aníbal terá os desafios de conter a debandada de vereadores na capital e de montar a chapa municipal. Dos oito vereadores do PSDB, sete já sinalizaram que devem deixá-lo para disputar a eleição por outro partido.

Conhecido pelo modo incisivo com que se coloca nas disputas partidárias, Aníbal foi presidente nacional do PSDB de 2001 a 2003. Nos últimos anos, notabilizou-se por críticas ao governo Jair Bolsonaro (PL).

No segundo turno de 2022, declarou voto em Lula (PT), "em defesa da democracia, da diversidade cultural do nosso povo, do combate às desigualdades e contra o autoritarismo, a devastação ambiental, a intolerância e as permanentes ameaças as conquistas do povo brasileiro".