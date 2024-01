Marta deixa gestão Nunes após dizer a Lula que aceita ser vice de Boulos

São Paulo e Brasília

A demissão da secretária municipal Marta Suplicy da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi confirmada no início da noite desta terça-feira (9).

A secretária fala no documento que a saída foi de comum acordo e que seguirá "caminhos coerentes" com sua trajetória. A informação foi confirmada pela prefeitura em nota na qual afirmou que "ficou decidido, em comum acordo, que ela deixa suas funções na Secretaria de Relações Internacionais".

Marta havia dito ao presidente Lula em Brasília na segunda-feira (8) que aceita ser vice, pelo PT, na chapa de Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo.

Nunes, que é pré-candidato à reeleição, e Marta se reuniram na prefeitura por cerca de duas horas. Ela saiu sem falar com jornalistas e não comentará o assunto. O secretário de Governo, Edson Aparecido (MDB), e o marido da ex-prefeita, Márcio Toledo, também participaram do encontro.

A ex-prefeita Marta Suplicy durante entrevista, em 2023 - Bruno Santos - 26.jan.23/Folhapress

"Como em outras passagens de minha vida pública seguirei caminhos coerentes com minha trajetória, princípios e valores que nortearam toda a minha vida pública e que proporcionaram construir o legado que me trouxe até aqui", afirmou a ex-prefeita na carta.

A possibilidade de que Marta voltasse ao PT para ser vice de Boulos foi revelada pela Folha em novembro.

A expectativa é que ela se encontre com Boulos ainda nesta semana, provavelmente na quinta-feira (11).

A secretária sinalizou na conversa com Lula que antes de qualquer anúncio de chapa gostaria de conversar com Nunes e informar sua saída.

Quem acompanha as conversas diz que Marta será a vice de Boulos e não há espaço para reviravoltas.

A pré-campanha de Boulos, oficialmente, diz que não está envolvida nas tratativas e reitera que, pelo acordo costurado com a legenda de Lula, a vice será oferecida ao PT.

Boulos reforçou nas últimas semanas elogios à gestão da ex-prefeita, com quem nunca teve uma relação de proximidade. Aliados consideram positiva a dobradinha e avaliam que ela fortalecerá a chapa encabeçada pelo psolista.

De acordo com pessoas que obtiveram relatos da conversa de Marta com Lula, ficou implícito o fato de que, caso confirme o ingresso na chapa de Boulos, Marta não fará ataques à atual gestão, até por ter participado dela até agora.

Isso ficará a cargo do candidato do PSOL. Ela direcionará seu foco para elencar feitos de sua gestão na cidade, de 2001 a 2004.

Além disso, Marta tem bom trânsito em setores de centro e de direita, o que representará um ativo para Boulos.

Na carta de demissão, ela citou Bruno Covas (PSDB), prefeito que morreu em 2021 e que ela apoiou na campanha no ano anterior, e diz que foi acolhida tanto pela equipe dele quanto pela de Nunes.

"Neste momento em que o cenário político de nossa cidade prenuncia uma nova conjuntura, diferente daquela que, em janeiro de 2021, tive a honra de ser convidada por Bruno Covas para assumir a Secretaria Municipal de Relações Internacionais, encaminho, nesta data, de comum acordo, meu pedido de demissão."

Na carta, Marta enumerou uma série de projetos e iniciativas que coordenou na secretaria e também faz agradecimentos à própria equipe. Ela encerra com um "muito obrigada!" e sua assinatura.

O informe da prefeitura sobre a demissão afirma que Nunes chamou Marta "para esclarecer as informações veiculadas na imprensa" e que foi acertada, em comum acordo, sua saída do cargo.

Antes do Natal, Lula já tinha ligado para Marta sinalizando o desejo de que ela se filiasse ao PT para integrar a chapa de Boulos na corrida pela Prefeitura de São Paulo.

A ex-prefeita também esteve na segunda-feira, em Brasília, em cerimônia alusiva ao aniversário de um ano dos ataques de 8 de janeiro.

Após o episódio, Nunes decidiu demitir Marta e marcou uma reunião com ela para esta terça.

De acordo com aliados, o prefeito recebeu novas evidências de que, de fato, a secretária estava planejando migrar para a campanha de Boulos pelas suas costas. Interlocutores de Nunes dizem que ele ficou profundamente magoado e perdeu a confiança nela.

Apesar de a prefeitura e de Marta terem divulgado que a demissão foi em comum acordo, aliados do prefeito consideram que ela foi demitida, já que ele é que tomou a iniciativa de chamá-la nesta terça. A carta de demissão da secretária, inclusive, tinha data de quarta-feira (10).

O plano do PT agora é fazer um ato festivo para a filiação de Marta, com a presença de Lula e Boulos. As costuras para a chapa têm sido intermediadas pelo deputado federal Rui Falcão, ex-presidente do partido.

A intenção é passar uma borracha em mágoas do passado e entusiasmar a militância a acolhê-la mesmo após o traumático rompimento, que incluiu voto da então senadora pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Segundo interlocutores da ex-prefeita, um vídeo divulgado no fim de dezembro em que Nunes diz querer o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu a oportunidade para que ela, que sempre fez oposição ao bolsonarismo, abandonasse o emedebista.

Além disso, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou, também no fim de dezembro, que seu partido e o ex-presidente estarão na campanha de Nunes —ficou acertado que Bolsonaro definiria o nome do vice.

Após ter sido ministra do Turismo no segundo mandato de Lula na Presidência, se eleger para o Senado em 2010 e ser ministra da Cultura do primeiro mandato de Dilma, Marta rompeu com o PT e deixou a sigla em 2015.

No ano seguinte, 2016, votou a favor do impeachment. Naquele ano, ela disputou a prefeitura pelo MDB, mas ficou apenas em quarto lugar, com 10,1% dos votos válidos.

A ex-prefeita passou pelo Solidariedade e está, atualmente, sem partido.

Ela se reaproximou de Lula e do PT a partir de 2019 e, na campanha de 2022, atuou no segundo turno para a consumação do apoio de Simone Tebet ao PT.