Assinante pode ler versão digital do impresso em aplicativo; veja como

São Paulo

O assinante da edição impressa da Folha, que ganhou novo projeto gráfico no padrão berliner no último domingo (1º), também tem direito a ler a versão digital do impresso. A Edição Folha pode ser acessada em aplicativo que funciona em celulares e tablets dos sistemas iOS e Android.

A edição digital reproduz o novo formato, que prevê, entre outros objetivos, facilitar a leitura e ampliar a oferta de assuntos relevantes. Todo o conteúdo continua a ser oferecido a partir das 23h do dia anterior à circulação impressa.

O download do app pode ser feito na App Store (Apple) e Play Store (Google), basta procurar por "Folha" nas lojas. Além do acesso ao aplicativo e ao site, o plano Premium, do qual o assinante do impresso faz parte, oferece ainda descontos pelo Clube Folha e pelo Clube Gourmet.

Assinantes ganharam novo projeto e novo formato no domingo; versão digital está disponível via app - Bruno Santos/Folhapress

Após instalar o aplicativo, o acesso à Edição Folha é simples, disponível no segundo item do menu inferior. Dentro da banca virtual, além da edição do dia, estão todas as edições dos últimos seis meses. Outros recursos também são oferecidos ao usuário.

É possível fazer download para leitura offline, como dentro do avião ou em local sem internet. Também dá para favoritar edições. Tudo fica salvo no item "Minhas edições".

Durante a navegação, o leitor ainda pode acionar funcionalidades de compartilhamento de textos e colunas.

Sempre que o usuário interage com alguma página, os títulos das reportagens ganham um destaque azul ao redor. Ao clicar sobre eles, a qualquer momento (mesmo quando o azul desaparecer), aparecerá uma barra com três possibilidades.

O primeiro botão tem o aviso "dê um conteúdo", que aciona um link-presente. Ele permite ao assinante liberar a seus contatos não assinantes sete acessos a textos do jornal por dia.

As outras opções são o compartilhamento de links por qualquer rede social e a leitura dos textos direto na versão web.

O berliner é o formato mais adotado entre os grandes jornais europeus, como os franceses Le Monde e Le Figaro, o Guardian britânico, os italianos Corriere della Sera e La Stampa, e os alemães Die Welt e Tagesspiegel.

Em termos de tamanho, nasceu para ser um intermediário entre os formatos standard (grande, como a Folha era antes) e tabloide (pequeno).

A adoção do berliner acontece acompanhada de uma reforma gráfica elaborada ao longo de sete meses, que, entre outros, facilitou a leitura e ampliou a oferta de conteúdo.

A média diária de páginas da Folha passou de 40 para 64. Assim, embora a área de cada nova página seja menor, a área total será maior.