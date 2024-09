Conheça 25 marcos da evolução da Folha ao longo de 103 anos

São Paulo (SP)

Ao adotar o formato berliner, com mais conteúdo e mais fácil de manusear, a Folha volta a inovar em uma trajetória de 103 anos marcada por frequentes avanços editoriais e tecnológicos.

Veja 25 marcos dessa evolução a partir do lançamento da primeira edição da Folha da Noite, em fevereiro de 1921.

Edição da Folha em formato berliner em meio a jornais europeus que adotam o mesmo padrão - Zanone Fraissat/Folhapress

A primeira edição - 1921

Criada por Olívio Olavo de Olival Costa e Pedro Cunha numa São Paulo com cerca de 580 mil habitantes, a Folha da Noite circula pela primeira vez no dia 19 de fevereiro de 1921. Na edição de estreia, publica a primeira foto, algo incomum para a época.

Folha da Manhã - 1925

Nasce mais um jornal do grupo, a Folha da Manhã. Naquele mesmo ano, surge em suas páginas um personagem que faz sucesso ao expressar os anseios da classe média paulistana. É Juca Pato, uma criação do cartunista e chargista Belmonte.

Juca Pato, personagem de Belmonte em charge sobre Getúlio Vargas e a Segunda Guerra Mundial publicada em 22 de agosto de 1942 - Reprodução

Quadrinhos - 1935

Em 7 de setembro, a Folha da Noite publica, pela primeira vez, tiras de histórias em quadrinhos. O personagem pioneiro é o marinheiro Popeye, que passa a ser exclusivo do jornal no Brasil.

Unificação - 1960

Ocorre a unificação dos nomes da Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite sob Folha de S.Paulo. O slogan "Um jornal a serviço do Brasil" é lançado em 1961.

Edição em offset - 1968

O jornal publica pela primeira vez uma edição inteira em offset, tecnologia que permitia estampar mais imagens e com maior nitidez que os concorrentes.

Tendências/Debates - 1976

É criada a seção Tendências/Debates, com espaço para diferentes opiniões, algo inovador para o jornalismo da época no Brasil, que vivia sob ditadura militar.

Campanha das Diretas - 1983 e 1984

No início de 1983, o deputado federal Dante de Oliveira (PMDB) apresenta emenda que restaura as eleições diretas no país. Dias depois, a Folha publica editorial de apoio à ideia, dizendo que só seria vitoriosa se fosse sustentada pela opinião pública. O envolvimento do jornal com a campanha aumenta, e a Folha passa a ser conhecida como "o jornal das Diretas".

Datafolha - 1983

No final de abril, o departamento de pesquisa da Folha realiza seu primeiro levantamento, cujo tema é o maior medo dos paulistanos. Esse movimento representa o início do Datafolha.

Projeto editorial - 1985

Jornal torna público seu projeto editorial, que tinha começado a entrar em prática no ano anterior. Propõe um jornalismo crítico, pluralista, apartidário e moderno, que guia as práticas da empresa até os dias de hoje.

Ombudsman - 1989

A Folha é o primeiro jornal do Brasil a criar o cargo de ombudsman. O jornalista Caio Túlio Costa começou a exercer a função e, desde então, 15 jornalistas estiveram no cargo.

Os primeiros oito ombusmans da Folha em encontro em 2011 por conta dos 90 anos da Folha: sentados, da esq. para dir., Mario Vitor Santos, Renata Lo Prete e Suzana Singer; de pé, Bernardo Ajzenberg, Marcelo Leite, Junia Nogueira de Sá, Caio Túlio Costa e Mário Magalhães - Eduardo Knapp - 1.fev.2011/Folhapress

Imagem digital - março de 1994

Em 21 de março de 1994, a Folha publica pela primeira vez na América Latina uma foto totalmente digital, da câmera à edição.

Recorde de tiragem impressa - agosto de 1994

Com o lançamento do "Atlas Folha/The New York Times" em fascículos, jornal bate recorde de tiragem e de vendas impressas na história de jornais e revistas do país no dia de lançamento (1.117.802 exemplares). Hoje, o site do jornal atinge mais de 20 milhões de leitores por mês.

Lançamento da Folha Web - julho de 1995

O internauta passa a ter acesso a textos feitos no próprio dia pela Agência Folha. Havia notícias sobre ciências e informática, coluna sobre internet e acesso à primeira pesquisa do Datafolha sobre racismo no Brasil. Em 1999, entrou no ar a Folha Online, primeiro site com cobertura em tempo real em língua portuguesa e embrião do atual site da Folha.

Página da Folha Web, uma inovação do jornal em 1995 - Folhapress

Novo parque gráfico - dezembro de 1995

Começa a funcionar o Centro Tecnológico Gráfico - Folha (CTG-F), em Tamboré, na cidade de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. É considerado o maior parque gráfico da América Latina.

Acervo digital - 2011

No seu aniversário de 90 anos, Folha se torna o primeiro dos grandes veículos brasileiros a digitalizar seu acervo integral e a colocá-lo à disposição dos leitores.

TV Folha na TV Cultura - março de 2012

Folha estreia programa jornalístico na TV Cultura. Foi ao ar na emissora todos os domingos à noite, com duração de 30 minutos, ao longo de dois anos. Atualmente, as produções da TV Folha, como o programa "Como É que É?", são apresentadas no site do jornal e no YouTube.

O jornalista Fernando Canzian durante gravação de programa da TV Folha, que passou a ser exibido pela TV Cultura - Marlene Bergamo - 8.mar.2012/Folhapress

Paywall - junho de 2012

Jornal é o primeiro veículo da imprensa brasileira a implementar o paywall poroso, em que acesso ao noticiário é gratuito até certo limite de textos.

Atualização do projeto editorial - 2017

O jornal publica a versão mais recente de seu projeto editorial, documento que atualiza compromissos da Folha em uma era de mudança de hábitos dos leitores, e divulga, pela primeira vez, uma lista de 12 princípios que sintetizam os compromissos editoriais, políticos e éticos.

Saída do Facebook - 2018

Ao constatar que o Facebook agia para diminuir a visibilidade do jornalismo profissional, permitindo que notícias falsas proliferassem e se misturassem com informações sérias, a Folha deixou de postar na rede social. Pouco mais de três anos depois, quando o Facebook tomou medidas em sentido contrário, o jornal voltou a fazer postagens na rede social.

Editoria de diversidade - 2019

Folha cria editoria com objetivo de refletir sobre a variedade da vida social no país e o dia a dia na Redação. Entre os objetivos, está aumentar a diversidade entre os profissionais do jornal.

Recorde online - abril de 2020

Em meio à pandemia da Covid-19, Folha atinge 73,8 milhões de visitantes únicos no mês, recorde do site. Jornalistas passam a trabalhar quase 100% em home office e conseguem manter o bom nível da cobertura.

Campanha pela democracia - agosto de 2020

Folha lança a campanha "#UseAmarelo pela Democracia", que inclui um curso sobre o período da ditadura militar.

100 anos - 2021

Em 19 de fevereiro, a Folha entra para o seleto grupo de jornais centenários. Entre dezenas de novidades, o jornal lança, em parceria com a USP, a cátedra Otavio Frias Filho , voltada à comunicação, à democracia e à diversidade. Em outra parceria, desta vez com o Google, indexa 2,5 milhões de fotografias do seu acervo.

Recorde de assinantes - 2º semestre de 2023

Folha alcança 831.654 assinantes (soma das edições digitais e impressas) segundo dados de circulação verificados pela PwC, uma das maiores empresas de auditoria do mundo.

Energia limpa - 2024

Em fevereiro deste ano, ao completar 103 anos, jornal lança campanha por energia limpa, com ampliação da cobertura da transição energética no Brasil e no mundo e apresentação de novos colunistas.