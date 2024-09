Boulos abre mão de reduzir mortes ao descartar redução de velocidade, dizem especialistas

São Paulo

A redução da velocidade nas vias expressas é uma medida útil para reduzir mortes no trânsito e, embora possa gerar impopularidade, precisa ser discutida com a população e implementada, dizem especialistas.

Em sabatina Folha/UOL na manhã desta segunda-feira (9), o deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) disse que, eleito, não reduzirá a velocidade das marginais como fez o ex-prefeito Fernando Haddad (PT).

"Isso não foi aceito pela cidade, houve uma rejeição da maior parte da cidade, embora a visão do Fernando Haddad tivesse uma consistência", disse. "Como não foi aceito, nós não retomaremos o debate de redução da velocidade na cidade de São Paulo."

É preciso buscar equilíbrio entre a visão do gestor e a da população, afirmou ainda o deputado. "O prefeito não pode ignorar o pensamento e o sentimento dos cidadãos pelos quais ele foi eleito para governar."

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) faz caminhada pela 25 de março durante campanha. - Pedro Affonso/Folhapress

"É uma fala bem politiqueira", diz Mauricio Pontello, diretor do Instituto Nacional de Projetos para Trânsito e Segurança.

"Se conversar com pessoas que perderam familiares no trânsito, elas vão defender a redução da velocidade".

Pontello defende que a redução de velocidade nas vias acompanhe campanhas permanentes de conscientização da população.

Para Hélio Dias, integrante do Observatório Nacional de Segurança Viária, a política pública precisa se sobrepor à popularidade do governante. "Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus", diz.

Com velocidade menor, cai também o risco de acidentes graves, afirma, e para garantir a fluidez do trânsito, é possível adotar soluções de engenharia –como alargamentos e construções de vias marginais.

Ex-coordenadora da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), Suzana Nogueira lembra que a redução da velocidade reduziu acidentes graves e fatais nas marginais durante a gestão Haddad.

Como noticiou a Folha na época, a cidade registrou queda de 15% nos óbitos no trânsito em 2016, com 169 mortes a menos do que no ano anterior –a redução da velocidade nas marginais foi implementada em agosto de 2015.

A política foi revertida já em 2016, durante a gestão João Doria, que se elegeu criticando o que chamava de indústria da multa e usando o slogan "acelera SP".

Para a arquiteta, existe um conceito equivocado de que limites maiores de velocidade geram deslocamentos mais rápidos. "Não é fácil, mas é necessário trazer essa discussão para a população", argumenta. "Há uma rejeição inicial, mas depois a política pública é assimilada pela cidade."

Atualmente, a capital paulista vive alta no número de mortes no trânsito. Foram 520 no primeiro semestre de 2024, em comparação com as 395 do mesmo período de 2023 –aumento de 31,6%.