Marçal lesiona costela e dedo após agressão de Datena e registra socorro nas redes

São Paulo

Após ser agredido com uma cadeira por José Luiz Datena (PSDB) no debate da TV Cultura, Pablo Marçal (PRTB) teve lesões na costela e na mão, segundo seu advogado, e passa por exames no hospital Sírio Libanês, na noite deste domingo (16).

Após o episódio, a equipe do candidato do PRTB fez um boletim de ocorrência contra Datena por lesão corporal e injúria. Os assessores de Marçal afirmam que o tucano deveria ter sido encaminhado para a delegacia e que o debate deveria ter sido encerrado.

Em vídeo publicado em seu Instagram, Marçal aparece deitado na cama do hospital e conversa com um médico, que diz haver uma "linhazinha de fratura" no sexto arco costal, um osso da costela, do influenciador. O médico afirma que fará exame de sangue e uma ressonância no punho do candidato.

O episódio está sendo explorado nas redes sociais de Marçal, que postou, por exemplo, um vídeo do seu deslocamento de ambulância ao som de sirenes. Em seu perfil, o influenciador também comparou a agressão à facada sofrida por Jair Bolsonaro em 2018 e ao tiro que atingiu a orelha de Donald Trump neste ano —comparação que foi rejeitada por seus adversários na saída do debate.

Imagens feitas no estúdio após a agressão mostram que Marçal seguiu de pé e fez provocações a Datena. O candidato do PRTB deixou o local caminhando e, segundo sua assessoria, chegou a entrar em seu carro para ir ao hospital, mas depois optou pela ambulância que estava à disposição no teatro B32, na avenida Faria Lima, onde aconteceu o debate.

De acordo com Luma Vidal, assessora de Marçal, eles resolveram usar a ambulância porque Marçal reclamava de dor na costela e seria mais confortável para ele ir deitado, além de ser mais rápido.

Em entrevista à imprensa na porta do hospital, Luma afirmou não haver informações sobre o quadro do influenciador no início da madrugada de segunda-feira (16). "Nós ainda não temos nenhuma informação acerca dos exames. Eu ouvi ele falar para o médico que, em relação à dor, melhorou 80%. Ele estava com muita dor na região onde foi agredido, e a respiração ainda está com bastante dificuldade."

Luma cobrou a responsabilização de Datena "no rigor da lei" e afirmou que o episódio deve provocar "a revolta do povo".

A assessora disse que, até aquele momento, não havia sido procurada pela organização do debate para informá-los sobre o estado de saúde de Marçal. "Eles estavam mais preocupados em dar continuidade àquele show de horrores", completou.

Após acompanhar a hospitalização de Marçal, seu advogado Tassio Renan foi ao 78º DP, nos Jardins, para registrar o boletim de ocorrência. Tassio afirma que Marçal está com dificuldade de mobilidade em um dos dedos da mão e com um hematoma na região da costela.



A expectativa é que o autodenominado ex-coach passe por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) após ser alta do hospital.

Ainda segundo Tassio, a campanha do PRTB deverá entrar com ação judicial eleitoral contra Datena.

Após o fim do debate, os demais candidatos afirmaram que Marçal provocou Datena —a respeito disso, Luma Vidal afirmou que não há justificativa para a agressão e que os adversários também fizeram provocações.

"Só o Marçal fez provocações ali dentro? Em diversos momentos, vários candidatos se provocaram, aliás esse tem sido o tom de todos os debates. [...] Não justifica, de fato, uma agressão, então se a pessoa não tem inteligência emocional, equilíbrio emocional para um debate, como é que ela vai enfrentar o povo questionando?", pontuou a assessora.

Luma afirmou sobre as regras dos debates que "o jogo virou". A assessora disse que as emissoras resolveram ser "rigorosas com Marçal, então eles fizeram mil exigências e nós aceitamos todas elas". Agora, segundo ela, cabe ao influenciador pedir novas regras, como a presença de seguranças no palco.

Ainda em falas à imprensa na porta do hospital, Luma Vidal e Tassio Renan lamentaram que Marçal tenha deixado o debate e, com isso, perdido a oportunidade de estar na TV. O candidato do PRTB não tem direito à propaganda eleitoral no rádio e na TV.

Luma cobrou que a TV Cultura recompense Marçal de alguma forma. "A gente vai ter que entender como é que vai ser o ressarcimento, se é que isso pode ser chamado assim, de tempo que ele perdeu no debate. Ele não tem tempo de TV, ele não tem tempo de rádio, o único espaço que ele tem é justamente esse espaço de debate."

"Essa vitrine, que é o debate, ele perdeu. Ele foi ofendido lá outras vezes sem ter o direito de se defender. Eu quero saber como é que a emissora vai nos ressarcir em relação a isso, se eles vão fazer um novo programa exclusivo com Marçal, se eles vão computar quanto tempo ele ficou sem aquela exposição e vão dar esse tempo a ele... Não sei o que eles vão fazer, mas alguma coisa eles precisam fazer", completou.