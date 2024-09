Marçal muda postura e agora defende presidente do PRTB que diz ter elo com PCC

São Paulo

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) mudou de postura e, nesta quarta-feira (4), defendeu o presidente de seu partido, Leonardo Avalanche, que disse em áudio ter relação com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Em entrevista durante encontro com candidatos a vereador do PRTB, de que os dois participaram, Marçal afirmou que Avalanche não tem relação com o crime organizado e é perseguido pela imprensa.

"Ele não tem nada a ver com o PCC, coitado. Ele está sendo despejado da casa dele, se tivesse ligação com o PCC, acho que o PCC ia ajudar ele a pagar", declarou.

Leonardo Avalanche posa para foto com Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo - @leonardoavalanche/Redes Sociais

O autodenominado ex-coach também negou tomar distância do partido, como havia dito em entrevistas anteriores. "Estou numa agenda frenética. Ele é muito bem-vindo. Eu não nego absolutamente nada de conhecê-lo. Eu conheci agora na campanha eleitoral. É um cara que está sendo leal comigo e está tudo certo", afirmou nesta quarta.

A declaração contrasta com o que o candidato disse na segunda-feira (2), em entrevista ao Roda Viva. "Eu resolvi me afastar, particularmente dele, e estou seguindo a minha campanha em paz, porque é constrangedor o tempo inteiro ter que responder essas questões", disse.

A Folha revelou em agosto que áudio em que Avalanche diz a um correligionário que mantém vínculos com integrantes do PCC.

A gravação foi feita em fevereiro deste ano durante conversa com Thiago Brunelo, filho de um dos fundadores do partido. O diálogo entre os dois na época ocorreu em um contexto de disputa interna pela presidência do PRTB, após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ter decretado intervenção na sigla.

A Folha confirmou a veracidade da gravação com duas pessoas que participaram do encontro e outras três que são do entorno do atual presidente do PRTB. Ao jornal Avalanche disse não reconhecer sua própria voz e negou vínculo com facção.

Nesta quarta-feira (4), Marçal disse que o dirigente está sendo injustiçado. "Ele vai processar vocês que estão inventando mentiras", declarou.

Presente no evento, o dirigente também disse que tomará medidas judiciais. "Vou registrar um boletim de ocorrência, irei processar todos os meios de comunicações que publicaram e todos os jornalistas que publicaram", afirmou.

Em entrevista à Globonews na semana passada, Marçal havia dito que, se o partido fosse dele, afastaria até a conclusão das apurações os integrantes sob suspeita de elo com a facção.

Nesta quarta, ele disse que ter indagado a Avalanche se haveria a possibilidade de outra pessoa assumir a presidência do partido. "Passei isso para ele, mas ele tem me honrado até aqui."