Pastores evangélicos vão de outsider a protagonistas em quase um século na política

São Paulo

Há 95 anos, um pastor evangélico aportou pela primeira vez no Legislativo brasileiro, com a eleição de Natanael Cortez para deputado estadual do Ceará. O presbiteriano não esquentou a cadeira por muito tempo —logo veio a Revolução de 1930, e Getúlio Vargas dissolveu poderes nação afora.

Mas vida longa teria a presença evangélica numa cena política até ali dominada pela hegemonia católica, como tudo o mais no país.

Em 1933, seria a vez do paulista Guaracy Silveira vencer, agora num pleito nacional. Eleito para a Assembleia Constituinte que lapidaria a Constituição de 1934, o pastor metodista era muitas coisas, quase nenhuma associada ao estereótipo que temos hoje do político crente padrão.

Presidente da bancada evangélica em 2022, Sóstenes Cavalcante (de terno cinza, de costas) conduz oração para o bolsonarista Daniel Silveira (de camiseta azul) - :Divulgação

Não seria errado chamá-lo de pastor socialista. Ele integrou primeiro o PSB (Partido Socialista Brasileiro) e depois o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). Enquanto deputado, lutou contra o ensino religioso nas escolas e a favor do divórcio. Também advogou pelo direito das mulheres votarem e serem votadas.

Nem tudo destoava da mentalidade evangélica da época. Se defendia a separação entre Estado e igreja, era por temer o monopólio católico. O Brasil, afinal, só demoveu o catolicismo como sua religião oficial em 1890, após trocar Império por República. Virou Estado laico entre aspas, já que a Igreja Católica manteve forte influência por anos sobre a casta política.

O pastor rejeitava a obrigatoriedade de aulas de religião por deduzir que o conteúdo seria quase que exclusivamente católico, como lembra André Ítalo Rocha em "A Bancada da Bíblia - Uma História de Conversões Políticas".

Não dá para dizer que abraçou ideais caros a colegas. Primeiro capelão militar brasileiro, acabou expulso do PSB pela ala marxista do partido, aponta o teólogo Cilas Ferraz de Oliveira em tese de doutorado sobre Silveira —que se apresentava na Constituinte como protestante, socialista e liberal.

Se hoje são sobretudo pessoas não religiosas a torcer o nariz para políticos evangélicos, a repulsa antes partia do grupo cristão majoritário, diz Rocha. "Os católicos olhavam para evangélicos como figuras estranhas, quase como membros de seitas."

A dois anos do golpe militar de 1964, o eleitorado paulista colocou de forma inédita um líder pentecostal no Congresso, Levy Tavares, pastor na O Brasil para Cristo.

O pentecostalismo, maior galho evangélico no país, costuma ter fiéis menos discretos do que o protestantismo histórico. "São mais fervorosos, falam da Bíblia sem nenhuma vergonha", afirma Rocha. "Quando Levy chega, é de certa forma ridicularizado por outros deputados, que sequer o levavam a sério."

O ponto de virada, que entrelaça de vez púlpitos e palanques, é a eleição dos deputados e senadores que vão redigir a Carta de 1988. Vem daí a primeira bancada evangélica, que deu "um banho bíblico" no presidente da Assembleia Constituinte, Ulysses Guimarães, nas palavras do próprio.

Em 1986, Josué Sylvestre, assessor parlamentar ligado a outra Assembleia, a de Deus, publica "Irmão Vota em Irmão", símbolo dos novos tempos. Está lá: "Crente vota em crente, porque, do contrário, não tem condições de afirmar que é mesmo crente".

Vai caindo por terra o lema que por muito tempo moldou o fiel médio: a política como coisa do diabo, da qual é melhor manter distância. "A Assembleia de Deus, igreja que liderou essa transição, tinha receio de que a esquerda dominasse a Constituinte, aprovando pautas muito progressistas", diz Rocha. "A Guerra Fria ainda estava aí, havia medo do Brasil virar um país comunista, como Cuba e sua fama de perseguir as igrejas."

É esse ethos que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recupera quando, em ato a favor de seu marido, diz que "por um bom tempo fomos negligentes ao ponto de falarmos que não poderia misturar política com religião, e o mal ocupou o espaço".

A primeira bancada evangélica representava 6% dos 559 parlamentares da Constituinte. Nem sempre os pares de fé se entendiam: estranhavam-se em temas como aborto e divórcio, por exemplo.

Embates entre eles beiravam o pitoresco. Houve a vez em que o pentecostal Sotero Cunha e a adventista Eunice Michiles discutiam se o aborto era aceitável na gravidez pós-estupro. Cunha: "Está provado cientificamente que a mulher pode evitar o estupro". Michiles pasmou: "Mesmo com um revólver apontado para a cabeça?". Ele: "Bem, pode perder a vida, mas evitar o estupro".

Só em 2003, primeiro ano de Lula (PT) no poder, que o bloco vai se formalizar, agora como Frente Parlamentar Evangélica. O alinhamento entre seus membros vai se azeitar com o tempo e atingir seu ápice com a ascensão do bolsonarismo, que tem nos evangélicos um pilar.

Foi com a Lei Saraiva, de 1881, que evangélicos ganharam direito de concorrer em eleições —até então, só o podiam católicos. Um punhado de crentes conquistou assentos, mas a identidade religiosa não era fator relevante.

Isso até o pastor Natanael, lá em 1929. Esse percurso se agigantou nas últimas décadas, até chegarmos à atual bancada evangélica, um dos centros de gravidade da Câmara.

Victor Fontana, pastor da Comunidade da Vila, sublinha a habilidade de alguns líderes "de capitalizar em cima de um conservadorismo brasileiro que sempre esteve lá", e que talvez "tenha se tornado um pouco 'démodé' depois das Diretas Já, dos caras pintadas [anti-Collor]".

O apóstolo César Augusto, da igreja Fonte da Vida, evoca a Bíblia para justificar a ação evangélica na política. "Ela ensina que a igreja governará a Terra, destacando a importância de refletir os valores do Reino de Deus na esfera pública."

Ele é pai de Fábio Sousa, deputado de 2015 a 2019, hoje suplente do PL de Jair Bolsonaro, em Goiás. Também tem um genro vereador.