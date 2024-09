Secretária-executiva pede exoneração após demissão de Silvio Almeida

Brasília

Após o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ser demitido pelo presidente Lula (PT) em razão das acusações de assédio sexual, inclusive contra Anielle Franco, a secretária-executiva da pasta pediu para ser exonerada.

Rita Cristina de Oliveira ocupa o cargo desde o início do governo e era uma das principais aliadas de Almeida.

Lula se reuniu e demitiu Silvio Almeida na noite desta sexta, após virem à tona acusações de assédio sexual.

Silvio Almeida e Rita Oliveira, sua então secretária-executiva - Divulgação/Ministério dos Direitos Humanos

Reportagem do portal Metrópoles apontou que uma das supostas vítimas de assédio sexual seria a titular da Igualdade Racial, Anielle Franco. A Folha confirmou as informações.

A saída de Almeida do governo foi confirmada por nota da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência). O texto afirma que as denúncias eram "graves" e que Lula considerou "insustentável" a permanência do ministro.

"Diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto, no início da noite desta sexta-feira (6), o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da Pasta de Direitos Humanos e Cidadania", diz o comunicado.

"O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual."