Folha promove seminário sobre energia sustentável no Brasil

São Paulo

A Folha promove, no dia 28 de junho, um seminário sobre Energia Sustentável no Brasil, para discutir o que tem sido feito no país na busca por alternativas energéticas mais limpas e os caminhos possíveis.

O webinário tem início às 10h, no prédio da Folha, no centro de São Paulo. O evento terá transmissão ao vivo nesta página e no canal do jornal no Youtube.

Produção de energia limpa em parque eólico no município Rio do Fogo, no litoral do Rio Grande do Norte - Alex Régis/ Folhapress

A primeira mesa de debates discutirá o potencial do hidrogênio verde, considerado o combustível menos poluidor do mundo. Neste mês, a União Europeia anunciou um investimento de mais R$ 10 bilhões para produção de hidrogênio verde no Brasil. O composto, formado no processo de eletrólise da água, tem três vezes mais energia do que a gasolina.

A segunda mesa debaterá protagonismo da região Nordeste na transição energética para uma matriz mais sustentável. Atualmente, a região já responde por 90% da produção de energia eólica e 85% da energia solar brasileira. As fontes renováveis representam cerca de 25% da geração energética do país.

O seminário é realizado pela Folha, com apoio do Banco do Nordeste e da empresa Órigo Energia.