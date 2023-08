Soraya Thronicke, Mauro Mendes e Eduardo Riedel participam de seminário da Folha sobre agronegócio sustentável

São Paulo

A Folha promove na próxima segunda-feira (21), das 10h30 às 12h30, a sexta edição do seminário Agronegócio Sustentável, realizado com apoio do Banco do Nordeste e da Agropalma, empresa produtora de óleo de palma.

O primeiro painel debate os incentivos à preservação do meio ambiente estabelecidos no Plano Safra 2023/2024 com participação da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), dos governadores Eduardo Riedel (PSDB-MS) e Mauro Mendes (União Brasil-MT), do engenheiro agrícola Eduardo Assad, e de Giovana Araújo, sócia-líder de mercados para o agronegócio da KPMG.

Máquina agrícola em lavoura de soja em, uma fazenda de Formosa (GO) - Lúcio Távora/Xinhua

Anunciado em junho pelo presidente Lula (PT), o plano financiará a atividade de médios e grandes produtores com o valor recorde de R$ 364,22 bilhões. Como estímulo a práticas sustentáveis, as taxas de juros do crédito podem ser reduzidas em até um ponto percentual se o produtor já tiver o CAR (Cadastro Ambiental Rural) analisado e se adotar medidas como produção orgânica.

Às 11h30, a segunda mesa reúne Silvia Massruhá, presidente da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Humberto Miranda Oliveira, presidente da Faeb (Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia), e Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, para discutir formas de aumentar a produtividade do agronegócio no Nordeste.

Divulgado neste mês, o 11º levantamento da safra de grãos da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) estima que a produção total de milho no Brasil, por exemplo, contando com as três safras, se aproxime das 130 milhões de toneladas no ciclo 2022/23. A previsão é de que aproximadamente 76 milhões de toneladas do grão venham do Centro-Oeste e cerca de 12 milhões de toneladas, dos estados do Nordeste.

Em produtividade, o esperado para o país é de 5.855 quilos de milho por hectare de área cultivada. A região Centro-Oeste está acima desta média, com a expectativa de 6.521 quilos por hectare, enquanto a projeção da Conab para a região Nordeste é a menor entre as cinco regiões brasileiras, de 3.641 quilos por hectare.

O evento acontece no prédio da Folha, na região central de São Paulo, e será transmitido ao vivo nesta página e no canal do jornal no Youtube. Interessados em acompanhar os painéis presencialmente e de forma gratuita podem se inscrever pelo Sympla. As vagas são limitadas. O público também pode participar com perguntas e comentários via WhatsApp, no número (11) 99648-3478.

Seminário Agronegócio Sustentável - 6ª edição

Data: 21 de agosto (segunda-feira)

Mesa 1 - O desenvolvimento do agronegócio e os incentivos à preservação do meio ambiente

Horário: das 10h30 às 11h30

Palestrantes: Eduardo Assad, engenheiro agrícola e professor do curso de pós-graduação em agronegócio da FGV (Fundação Getulio Vargas); Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul (PSDB); Giovana Araújo, sócia-líder de mercados para o agronegócio da KPMG; Mauro Mendes, governador de Mato Grosso (União Brasil); Soraya Thronicke, senadora (Podemos-MS)

Mesa 2 - A produtividade no Nordeste

Horário: das 11h30 às 12h30

Palestrantes: Humberto Miranda Oliveira, presidente da Faeb (Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia); Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste; Silvia Massruhá, presidente da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)