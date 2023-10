Folha promove seminário sobre diversidade no sistema de saúde

São Paulo

A Folha promove, no dia 8 de novembro, seminário sobre Diversidade no Sistema de Saúde. Uma pesquisa realizada pela farmacêutica Sanofi mostra que 74% da população LGBTQIA+ e 77% das pessoas com deficiência no Brasil dizem ter tido experiências que as fizeram perder a confiança em seu provedor de saúde no Brasil. Esses números representam uma diferença de mais de dez pontos percentuais em comparação às pessoas não LGBTQIA+ e sem deficiência.

Seminário realizado pela Folha no dia 8 de novembro discute a diversidade no sistema de saúde - Shutterstock

A primeira mesa de debates discutirá esse contexto da saúde em relação aos grupos diversos. Profissionais da área apresentam suas perspectivas sobre o que é necessário para aumentar a confiança das pessoas no sistema.

Participam da discussão a médica ginecologista e obstetra Larissa Cassiano, o médico infectologista Vinicius Borges, conhecido nas redes sociais como Doutor Maravilha, a fisioterapeuta Merllin de Souza, doutoranda na Faculdade de Medicina da USP e Raul de Paiva Santos, coordenador-geral de diversidade e interseccionalidade no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

A segunda mesa abordará propostas e iniciativas que atuam para tornar o sistema de saúde mais diverso e acolhedor para pessoas que fazem parte dos grupos minoritários.

O debate terá a presença da deputada estadual Andréa Werner (PSB-SP), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Alesp, da assistente social Renata Souza, que ocupa uma cadeira no Conselho Nacional de Saúde Movimento Nacional de Cidadãs Posithivas.

Também participam da mesa a psiquiatra Gracielle Rodrigues, vice-coordenadora do Teamm (Ambulatório de Cognição Social Marcos Mercadante, da Unifesp), que atende adultos autistas e a enfermeira oncologista Giseli de Carvalho, diretora da SOBREXP (Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa).

O evento é realizado pela Folha, com o apoio da Sanofi. A mediação das mesas será feita pelos jornalistas da Folha Victoria Damasceno, editora de Saúde, e Jairo Marques, editor de Vida Pública e colunista.

O webinário tem início às 15h, no prédio da Folha, na região central de São Paulo. O evento terá transmissão ao vivo no site e no canal do jornal no Youtube.