Folha promove seminário sobre energia limpa em celebração aos seus 103 anos

A Folha promove, em 19 de fevereiro, aniversário de 103 anos do jornal, o seminário Energia limpa: a transição energética no Brasil. O evento, das 9h às 13h, será transmitido ao vivo nesta página e no canal do Youtube.

Entre os convidados estão Aloizio Mercadante, presidente do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), Adriana Waltrick, presidente da geradora de energia SPIC Brasil, e Ricardo Mussa, CEO da Raízen, produtora de açúcar e etanol.

Produção de energia limpa do Parque Eólico Neoenergia, localizado no município Rio do Fogo, no litoral do Rio Grande do Norte - Alex Régis/Folhapress

As mesas serão mediadas por Ana Estela de Sousa Pinto, editora de economia, e Adriana Fernandes, repórter especial.

A primeira mesa discute os caminhos a serem percorridos para a realização da transição energética no Brasil. Segundo relatório da PwC, os investimentos mundiais em transição energética foram de US$ 1,1 tri em 2022. Os recursos foram concentrados em duas áreas: transporte elétrico (42%) e energias renováveis (45%).

Os especialistas apresentarão argumentos sobre dois pontos principais: o Brasil deve seguir essa tendência e concentrar recursos nessas duas frentes? Quais são as outras possibilidades para o país?

A segunda mesa debate o papel das empresas na transição energética. Segundo pesquisa da Deloitte, que escutou 600 executivos de alto escalão do mundo todo, identificar prioridades de investimento e implantar novas tecnologias estão entre os principais passos que as empresas pretendem dar rumo à transição energética.

O painel aborda inovações implementadas pelo setor privado brasileiro e os principais gargalos que impedem um avanço maior.

Por fim, a terceira mesa aborda fontes futuras de energia. O Brasil tem apostado em fontes como hidrogênio verde e biometano, já usado por empresas de diversos setores, além de ser uma potência nas fontes eólica e solar.

Frente a isso, o painel debate qual deve ser a composição da matriz brasileira no curto e no longo prazos.

Interessados em assistir aos painéis presencialmente, no auditório da Folha, podem se inscrever pelo Sympla. O público também pode participar enviando perguntas e comentários pelo WhatsApp, no número (11) 99648-3478.



Seminário Energia limpa: a transição energética no Brasil

Data:19 de fevereiro, a partir das 9h

Local: auditório da Folha (Alameda Barão de Limeira, 425, Campos Elíseos, São Paulo - SP, 9º andar)

Mesa 1 - Transição Energética no Brasil: caminhos a seguir

Horário: das 9h às 10h15

Palestrantes:

Aliel Machado, deputado federal e relator do projeto de lei de crédito de carbono;

Gesner de Oliveira, autor do livro "Nem Negacionismo, Nem Apocalipse";

Ricardo Bastos, presidente da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico);

Ricardo Mussa, CEO da Raízen, empresa de bioenergia e principal fabricante de etanol de cana-de-açúcar

Mesa 2 - Qual o papel das empresas na transição energética?

Horário: das 10h15 às 11h15

Palestrantes:

Adriana Waltrick, presidente da Spic Brasil, empresa que opera a Usina Hidrelétrica São Simão e parques eólicos na Paraíba e no Nordeste;

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social);

Paulo Hartung, comanda a IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores) e é ex-governador do Espírito Santo;

Rafael Tello, diretor de sustentabilidade da Ambipar, consultoria de gestão ambiental

Mesa 3 - Fontes futuras de energia

Horário: das 11h45 às 13h

Palestrantes: