Anitta tenta conciliar contato com fãs brasileiros e carreira global nas redes

São Paulo

A cantora Anitta criou um blog em 2010 para atender aos fãs que começavam a segui-la pelo sucesso na produtora de funk Furacão 2000. No site "Canto da Anitta", publicava de receitas a reflexões sobre filmes.

Naquele ano, o Instagram tinha acabado de ser lançado, o Facebook nem tinha escritório no Brasil e o Twitter era usado só para compartilhar a rotina.

Em 2023, a cantora tem 64 milhões de seguidores no Instagram, 16 milhões no Facebook, 19 milhões no Twitter e 22 milhões no Tik Tok. Em junho, abriu mais um canal para se comunicar com os fãs: um grupo no Instagram, que já tem mais de 300 mil membros. Trata-se de um canal de transmissão dentro do perfil oficial. A cada áudio que Anitta envia, os participantes recebem uma notificação.

Anitta, 30, eleita a principal influenciadora na categoria música - Lufré/Divulgação

"Criei isso aqui para a gente se comunicar assim sem filtro, papo retão, eu e vocês", disse em um vídeo para os fãs brasileiros. Em outro, em espanhol, falou que queria se conectar com os fãs para que fossem "íntimos, amigos, irmãos". No terceiro, em inglês, explica que o canal era para "coisa de trabalho, chorar junto, rir junto".

No novo grupo, chamado "Funk Generation", ela brinca com a possibilidade de ter uma inteligência artificial para substituí-la nas redes sociais.

"A gente vai tentando acompanhar a vida agora que tem 50 redes sociais e tem que postar todo dia 50 comunicações. Criaram tudo isso e não criaram um clone da gente", diz em áudio —esse, em português. A cantora envia também áudios em inglês, como quando avisou que estava solteira em Istambul.

Anitta também abriu em junho um novo perfil no Instagram para conversar só em português, com fãs brasileiros. Nesta conta, tem 800 mil seguidores. Segundo ela, é difícil conciliar inglês, espanhol e português num único lugar.

A artista está em uma corrida para consolidar sua carreira internacional. Em um mês, assinou com uma nova gravadora nos EUA, filmou clipes no Rio e se apresentou na final da Champions League, em Istambul.

No início do ano, suas publicações se restringiram à divulgação do trabalho, diferente da costumeira conversa direta com os fãs, como fazia desde o blog "Canto da Anitta". "Gosto de ficar fazendo stories para vocês, mas não dá para fazer nessa conta porque cai o meu engajamento lá fora", disse em uma transmissão ao vivo no Instagram para os fãs brasileiros.

"Para o Brasil, é um tipo de conteúdo que dá certo. Mas o que funciona aqui é péssimo lá para fora e vice e versa. Está muito difícil para a gente, que está crescendo mais nas redes lá fora, conseguir engajar nas duas coisas", continuou.

Agora, o perfil oficial do Instagram é voltado ao público americano. As fotos publicadas são legendas em inglês. No "Insta pessoal da Aninha em português" (@qgdaanitta), criado para os brasileiros, o clima é outro. Entre fotos bem produzidas e divulgações, a cantora aparece conversando com os seguidores.

Anitta foi eleita a principal influenciadora digital quando se fala em música em pesquisa Datafolha, que ouviu 1.500 pessoas de 16 anos ou mais que acessam a internet diariamente. O segundo colocado foi Gusttavo Lima, com 8%. A margem de erro é de três pontos percentuais.