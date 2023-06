Maior influenciador infantil, Luccas Neto ajustou rota da carreira

São Paulo

No final de 2021, uma matéria publicada pelo "Diário de Notícias" causou impacto em Portugal. As crianças do país estariam perdendo o típico sotaque lusitano e começando a falar como os brasileiros. O principal suspeito por essa mudança? Luccas Neto, que faz sucesso lá e cá com seu canal de conteúdo infantil no YouTube.

Ele foi apontado pelo Datafolha como o principal influenciador digital quando se fala em mundo infantil. O carioca de 31 anos teve 17% das menções, à frente de Xuxa (11%) e de seu irmão mais velho, Felipe Neto (4%).

Luccas Neto, 31, eleito pelo Datafolha o maior influenciador de conteúdo infantil da internet - Guto Costa/Divulgação

O rapaz é especialmente popular entre mulheres (19%), jovens entre 16 e 25 anos (24%) e pessoas com nível superior (19%). As classes B (17%) e C (18%) são seu domínio, assim como as regiões Nordeste e Sul (20% em ambas).

Mas é importante dizer que Luccas é o campeão em quase todos os recortes da população. Xuxa só o ultrapassa nas preferências da classe A, onde ela marca 19%, e ele, 12%.

O fenômeno Luccas Neto merece ser estudado, pois é um caso raríssimo de raio que cai duas vezes no mesmo lugar: o bairro do Engenho Novo, na zona norte do Rio, onde ele e Felipe nasceram e cresceram.

Luccas tem 39,2 milhões de seguidores no Youtube, 10,8 milhões no Tik Tok e 5, 6 milhões no Instagram. Já Felipe ostenta números ainda maiores: 45 milhões no YouTube, 17 milhões no Tik Tok, 17,2 no Instagram e 16,4 no Twitter, rede social que é pouco frequentada por menores de idade.

Quando se lançou na internet, em 2014, Luccas tentou imitar o irmão, que já era conhecido por vídeos polêmicos. Mas seu canal Hater Sincero durou pouco e ainda lhe rendeu uma derrota na Justiça. Foi condenado a pagar R$ 40 mil à influenciadora Viih Tube por tê-la ofendido.

Um ajuste de rota decisivo veio em 2017, com a criação da produtora Luccas Toon. A nova empresa, voltada ao público infantil, fez sucesso imediato no YouTube. Mas as críticas tampouco demoraram: o canal foi acusado de promover o consumismo e a ingestão excessiva de doces e alimentos industrializados.

No começo de 2018, novo ajuste: a produtora passou a priorizar vídeos educacionais e a escolher patrocinadores com mais critério.

Hoje a empresa também lida com licenciamento de produtos, produção de shows ao vivo e publicação de livros, e tem equipe de psicólogos e pedagogos que supervisionam tudo o que leva sua marca. Lançado em 2018, o livro "As Aventuras em Netoland" vendeu 54 mil exemplares.

Vídeos que notabilizaram Luccas Neto, como o que ele enche uma banheira de Nutella, foram substituídos por longas-metragens de enorme sucesso. Ele já produziu e estrelou 18 filmes, lançados em plataformas digitais. Em 6 de julho, estreia nos cinemas com "Os Aventureiros – A Origem".

Luccas é casado há seis anos com a atriz Jessica Diehl, hoje conhecida como Jessi Neto. O casal tem dois filhos, ambos batizados com nomes de personagens da franquia "Star Wars": Luke, nascido em 2020, e Anakin, que chegou em abril.

O influenciador foi procurado para dar uma entrevista para esta matéria. Ele, porém, alegou falta de tempo e apenas agradeceu pela pesquisa, dizendo estar muito feliz com o resultado.

A pesquisa Datafolha foi feita entre 2 e 9 de maio de 2023, com 1.500 entrevistas online. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.