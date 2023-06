Neymar abastece redes com cassino, parças, dancinhas e (pouco) futebol

São Paulo

Navegando pelas redes sociais de Neymar percebe-se que o futebol anda em baixa. O esporte que o projetou para o Brasil e para o mundo não tem sido prioridade nelas para o jogador, que não entra em campo desde o dia 19 de fevereiro.

Nessa data, o atacante do Paris Saint-Germain teve uma lesão nos ligamentos no tornozelo direito durante partida do Campeonato Francês que culminou em uma cirurgia. Desde então, faz trabalhos de recuperação, tentando estar em forma para a próxima temporada.

Esse afastamento dos gramados não o impediu de ser lembrado pelos brasileiros em pesquisa Datafolha como o principal influenciador digital, brasileiro ou estrangeiro, quando se fala em esporte.

Neymar com Bruna Biancardi em imagem postada no Instagram do atacante no dia 18 de abril - neymarjr no Instagram

Neymar, que defendeu a seleção brasileira em três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022), foi citado por 22% dos entrevistados.

No dia em que este texto foi escrito, o camisa 10 do PSG possuía 209 milhões de seguidores no Instagram, 62,2 milhões no Twitter, 31,1 milhões no TikTok e 1,2 milhão no Facebook, além de 4,09 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

Os que ficaram menos distantes de Neymar na pesquisa foram Casimiro Miguel (Cazé), comentarista, humorista, youtuber e streamer, com 6% das escolhas, e Fred Desimpedidos (Bruno Carneiro Nunes), comentarista, youtuber e ex-BBB, com 4%.

Na sequência da votação apareceram, empatados com 3%, o atacante português Cristiano Ronaldo, atualmente no Al Nassr (Arábia Saudita), o narrador Galvão Bueno, que teve carreira de mais de 40 anos na Globo, e Neto, também conhecido como Craque Neto, ex-jogador do Corinthians e apresentador de programas na Band.

Longe da bola há mais de quatro meses, Neymar vem divulgando em suas redes conteúdos que passam quase sempre longe dos relacionados ao futebol.

Pelo verificado, as prioridades nas postagens dele têm girado em torno de ações institucionais (próprias ou de patrocinadores), momentos com familiares, namorada ou parças (amigos), ida a eventos esportivos (F1 e NBA) e jogatina em cassino online.

Neymar em ação no jogo de cassino online Tower - @neymarjr no Twitter

A frequência maior de posts é no Twitter, e a visualização mais recente no momento da redação deste texto era a de Neymar participando de um jogo de azar (Tower) no site de apostas Blaze, que tem uma parceria paga com ele. Havia outras postagens, notadamente na modalidade roleta.

O atleta, fã e praticante de pôquer, gosta de passar o tempo nesse tipo de atividade. No Brasil, jogos de azar são proibidos.

O microblog, logo abaixo do vídeo, avisava: "Apesar de a Blaze alegar ser uma empresa idônea, milhares de clientes afirmam terem sofrido golpe do cassino online. As chances de ganhar nos jogos são mínimas, e quando ocorrem os clientes acusam o site de banimentos injustos e outras táticas para não pagar os vencedores".

No Instagram, plataforma na qual Neymar exerce mais influência, a postagem de maior destaque datava de 6 de março, quando, ao lado de uma foto do atacante com boné, fone de ouvido, agasalho do PSG e olhando para baixo, texto em inglês dizia: "Voltarei mais forte".

Outros posts deste ano, recentes ou não, mostravam a cria do Santos vendo as finais da NBA (é amigo de Jimmy Butler, do Miami, que foi vice-campeão); soprando as velinhas do 31º aniversário observado pelo filho, David Lucca, 11; abraçado à namorada, Bruna Biancardi, que está grávida; e propagandeando leilão no Instituto Neymar Jr. com participação de famosos como Sabrina Sato e Deborah Secco.

De futebol, pouco: um abraço no argentino Messi, que está deixando o PSG e foi seu companheiro também no Barcelona; mensagem de apoio ao goleiro Sergio Rico, que sofreu acidente ao cair do cavalo; e a presença em espaço reservado na Vila Belmiro para partida do Santos na Copa Sul-Americana.

No TikTok, poses, caretas e muitas, muitas e muitas dancinhas, com Guilherme Pitta (bastante presente) e outros parças. Dentro do campo, com a camisa do PSG? Dancinhas. O vídeo mais clicado, com mais de 340 milhões de visualizações? De dancinha.

O principal destaque no YouTube é de cunho institucional, para a divulgação do cruzeiro Ney em Alto Mar, no fim de dezembro: "Preparados para três dias em alto-mar com o maior ídolo do futebol brasileiro?". No vídeo institucional, anunciavam-se "DJs", "bares", "espetáculos" e... "cassino".

A carreira e a imagem de Neymar são gerenciadas pela NR Sports, fundada 17 anos atrás pelos pais do atacante e que possui sede em São Paulo.

Houve contato com a empresa, solicitando que Neymar comentasse o resultado da pesquisa e o conteúdo dos posts nas redes sociais. A NR Sports requisitou o envio de perguntas, o que foi feito, e a mensagem posterior foi a de que o PSG não estava permitindo entrevistas.

A reportagem pediu então que alguém do estafe de Neymar, ligado às publicações nas redes, se pronunciasse a respeito das estratégias utilizadas e acerca das temáticas que são veiculadas. Questões foram remetidas, e não houve resposta até a data estipulada.

Participaram da pesquisa Datafolha, feita online do dia 2 ao dia 9 de maio, 1.500 brasileiros, com 16 anos ou mais, que acessam a internet diariamente. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.