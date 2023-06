Veja como deixar o WhatsApp mais seguro com autenticação em dois fatores e recuperação de conta

São Paulo

O Brasil é líder mundial em fraudes no WhatsApp, com 76 mil golpes identificados pelo antivírus Kaspersky só no aplicativo. Os usuários têm opções para se proteger no próprio app, como autenticação em duas etapas, recursos de privacidade e de recuperação de conta.

A Meta —holding dona de WhatsApp, Facebook e Instagram— divulgou na última quarta-feira (30) o lançamento de uma central de segurança que reúne dicas para evitar golpes e spam no aplicativo.

O WhatsApp criou uma central de segurança que reúne dicas para evitar golpes e spam no aplicativo de mensagens - Divulgação/WhatsApp

A Folha reúne abaixo os principais recursos de segurança do WhatsApp, com passo a passo sobre como usá-los.



AUTENTICAÇÃO DE DOIS FATORES

A confirmação em duas etapas é um recurso opcional do WhatsApp para prevenir o extravio da conta. Ela é importante, por exemplo, nos casos em que criminosos invadem o aplicativo por meio de um código de acesso enviado.

O usuário pode criar uma senha numérica adicional, pedida pelo WhatsApp, que será pedida após a confirmação do número de telefone.

O aplicativo pede diversas vezes que o usuário insira o código de acesso escolhido para ter acesso ao WhatsApp e, dessa maneira, não esquecer a senha.

Veja como habilitar a opção na galeria abaixo:

RECUPERAÇÃO DE CONTA

Quem já tiver perdido a conta pode tentar recuperá-la. É só acessar o WhatsApp novamente e adicionar o código de confirmação enviado via SMS. A pessoa que roubou a conta será desconectada automaticamente.

Também pode ser necessário informar um código de confirmação em duas etapas. Se você não souber essa senha, é possível que o invasor da conta tenha ativado a confirmação em duas etapas.

Nesse caso, o usuário precisa aguardar sete dias para conseguir acessar a conta sem o código de confirmação em duas etapas. Para isso, é necessário clicar em "Esqueceu o PIN?", e pedir que o código numérico seja reconfigurado no próprio aplicativo.

Periodicamente, o WhatsApp exibirá uma tela perguntando a senha escolhida ao acessar o aplicativo para ajudar a decorar a combinação. Caso a esqueça ou não saiba o código, clique em "Esqueceu o PIN?" - Folhapress

"Mesmo que você não saiba o código de confirmação em duas etapas, a pessoa que estava usando sua conta será desconectada quando você inserir o código de seis dígitos recebido por SMS", diz artigo do WhatsApp.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

BLOQUEIO COM BIOMETRIA

Quem tem celular com o sistema Android pode ativar a opção de bloqueio do app. Esse recurso libera acesso ao aplicativo mediante reconhecimento biométrico do próprio smartphone, via reconhecimento de digital ou da face.

Por isso, é necessário que o recurso de biometria esteja ativo nas configurações do próprio aparelho. Quem usa Apple também podem optar por bloquear o WhatsApp por meio dos recursos Touch ID e Face ID, do aparelho.

Veja como ativar o bloqueio por biometria na galeria abaixo.

PROTEJA SUA FOTO DE DESCONHECIDOS

Outra opção de privacidade do WhatsApp é a escolha de quem pode ver a foto de perfil. Essa imagem de identificação pode ser roubada por criminosos, que tentam se passar pela pessoa para pedir dinheiro a familiares e amigos.

Os usuários podem restringir esse acesso às pessoas da sua lista de contato. Também é possível evitar que pessoas específicas vejam a foto de perfil.

Veja como restringir o acesso à foto de perfil na galeria abaixo.

EVITE SER ADICIONADO EM GRUPOS INDESEJADOS

Usuários também podem escolher quais pessoas podem adicioná-los em grupos.

As opções são as mesmas das disponíveis na restrição à foto e perfil.

Veja como fazer na galeria abaixo.

Usuários de WhatsApp também podem escolher quais números podem chamá-los via voz.

CUIDADO COM GOLPES

A central de segurança do WhatsApp traz dicas para evitar golpes. Eis três sinais que as pessoas podem usar para identificar fraudes no aplicativo:

A primeira mensagem recebida pode dizer apenas "Oi" ou "Oi, fulano." Em seguida, a pessoa começa a conversar com você, tentando estabelecer uma relação de confiança, antes de solicitar dados pessoais ou pedir dinheiro.

A pessoa que aplica o golpe finge ser alguém que você conhece que perdeu o celular ou está viajando. Caso não tenha certeza da veracidade dessa informação, faça uma pergunta que apenas aquela pessoa saberia responder. Você também pode fazer uma chamada de voz ou vídeo para confirmar a identidade dessa pessoa.

Geralmente, mensagens de golpes tratam de assuntos como loterias, trabalhos, investimentos ou empréstimos. Tenha em mente que se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é um golpe.

O WhatsApp incentiva que seus usuários denunciem e bloqueiem contas que aplicam fraudes ou exibam comportamentos invasivos. Veja mais informações na central de segurança do WhatsApp.