Twitter impede usuários que não pagam de enviar mensagens a desconhecidos

O Twitter de Elon Musk restringiu mais uma funcionalidade de usuários gratuitos da rede social. Agora, as pessoas que não pagam a assinatura mensal de R$ 42 estão impedidas de enviar mensagens a contas que não as seguem.

A plataforma alterou sem avisos as opções de privacidade dos usuários no último domingo (16). Adicionou a opção "permitir solicitações de mensagens somente de usuários verificados" e a ativou para as pessoas que aceitavam pedidos de contato de qualquer pessoa.

Atualmente, é verificado na rede social só quem paga pelo Twitter Blue. A novidade ainda não foi anunciada entre as vantagens de assinar o pacote.

Em português, houve poucas reações à novidade. Usuários falantes de inglês, entretanto, reclamam que a mudança pode atrapalhar o trabalho de alguns profissionais que usam a rede para entrar em contato com pessoas.

Desde que Elon Musk comprou o Twitter em outubro do ano passado e anunciou a pretensão de ganhar dinheiro com assinaturas, os perfis têm perdido acesso a funções que antes eram gratuitas.

O Twitter limitou a quantidade de tweets vistos e mensagens enviadas por dia, restringiu o acesso a dados da plataforma e retirou a opção gratuita de autenticação em dois fatores via SMS.

A rede social também parou de distribuir selos de verificação a personalidades que não assinem o Twitter Blue.

As escolhas fazem parte da estratégia da rede social para influenciar usuários a pagarem pelo pacote de vantagens.

Procurado pela reportagem por email, o Twitter respondeu de forma automática com um emoji em formato de fezes. A rede social não tem representação de imprensa no Brasil desde outubro do ano passado.