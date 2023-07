Tempo gasto no Threads caiu pela metade desde estreia, diz consultoria

São Paulo

O engajamento do Threads, rival do Twitter lançado pela Meta no início deste mês, já está caindo, segundo dados das consultorias Sensor Tower e Similarweb.

Após uma estreia que bateu o recorde do ChatGPT como plataforma de crescimento mais rápido na história, superando os 100 milhões de cadastros em apenas cinco dias, o número de usuários ativos da rede social caiu 20% nesta semana em relação ao último sábado (8).

Além disso, o tempo gasto por pessoa no aplicativo foi reduzido pela metade, de 20 para 10 minutos, segundo a Sensor Tower.

Logo do aplicativo Threads, rival do Twitter de Elon Musk - Dado Ruvic/Reuters

"Esses primeiros dados sinalizam que, apesar da comoção durante seu lançamento, ainda será difícil para o Threads conquistar espaço na rotina de redes sociais da maioria dos usuários", disse Anothony Bartolacci, diretor da Sensor Tower, à CNBC.

"O apoio do Meta e a integração com o Instagram provavelmente dão ao Threads uma força muito maior do que outros serviços, mas ele precisará de uma proposta de valor mais atraente do que simplesmente ser ‘Twitter, mas sem Elon Musk’."

Dados da Similarweb também apontam para a mesma tendência. Segundo a consultoria, o Threads teve uma queda de mais de 25% de usuários diários entre o pico de 7 de julho e esta segunda-feira (10) em celulares Android. Ainda estima uma queda de mais de 50% no tempo que passaram no aplicativo, para pouco mais de 8 minutos. A empresa ainda não tem dados referentes ao iOS.

"Embora tenha havido um grande interesse em usar o aplicativo inicialmente, nem todo usuário adquiriu o hábito de visitar o Threads com a mesma frequência que outras redes sociais", disse David Carr, gerente sênior de insights da Similarweb, à emissora americana.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A Meta aproveitou a base de mais de 2 bilhões de usuários do Instagram para impulsionar seu novo aplicativo —é possível acessar o Threads com a mesma conta registrada na rede social de fotos.

O Twitter tinha 229 milhões de usuários ativos mensais em maio de 2022, quando a empresa divulgou o último balanço. Desde a compra por Musk, a empresa fechou seu capital e não divulga mais esse tipo de informação.

Embora rivais, cada rede social tem sua peculiaridade. O Twitter apresenta duas linhas do tempo, sendo uma delas cronológica, com publicações apenas de perfis seguidas pelo usuário. Já no Threads a ordem é organizada pelo algoritmo, que se baseia nos interesses do dono da conta para entregar as publicações, como já funciona no Instagram, TikTok e até YouTube.

O Threads também foi ao ar sem funcionalidades conhecidas do Twitter como a busca por tuítes, listas que permitem reunir perfis e criar linhas do tempo personalizadas e a opção de salvar posts para ver depois.