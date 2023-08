John Warnock, inventor do PDF, morre aos 82 anos

Nova York | The New York Times

John Warnock, fundador da Adobe Systems, cujas inovações em computação gráfica, incluindo o onipresente PDF, tornaram possíveis as experiências digitais visualmente ricas de hoje, morreu no sábado (19) em sua casa em Los Altos, Califórnia. Ele tinha 82 anos.

A causa da morte foi o câncer de pâncreas, disse a Adobe, criada por Warnock e Chuck Geschke em 1982, em comunicado.

Até o surgimento de Warnock e da Adobe, a impressão em desktop era uma tarefa árdua, cara e insatisfatória. Os usuários dependiam de uma impressora barulhenta, com seu texto pixelizado, ou de uma máquina tipográfica especializada que poderia custar US$ 10 mil e ocupar a maior parte de uma sala.

O presidente e fundador da Adobe Systems, John Warnock - Larry Downing - 6.jun.2000/Reuters

Warnock desenvolveu protocolos que vinham carregados nas próprias impressoras de mesa e que reproduziam com precisão o que um computador lhes enviava. O primeiro protocolo desse tipo da Adobe, PostScript, foi incluído no revolucionário LaserWriter da Apple, lançado em 1985, e em poucos anos tornou-se o padrão da indústria.

O PostScript, licenciado para centenas de empresas de software e hardware, ajudou a enriquecer a Adobe. Mas a empresa era praticamente desconhecida do público até 1993, quando lançou o Acrobat, um programa projetado para renderizar e ler arquivos no que chamou de Portable Document Format, ou PDF.

O PDF foi o resultado da obsessão permanente de Warnock desde a universidade: encontrar uma maneira de garantir que os gráficos exibidos em um computador —sejam palavras ou imagens— parecessem exatamente iguais em outro computador, ou em uma página de uma impressora, independentemente do fabricante.

"Foi um Santo Graal na ciência da computação descobrir como comunicar documentos", disse ele em uma entrevista de 2019 à Universidade de Oxford.

O Acrobat e o PDF não tiveram sucesso imediato, mesmo depois que a Adobe tornou seu Acrobat Reader gratuito para download. O conselho da empresa queria aposentá-los, mas Warnock persistiu.

"Acho que o ponto de cruzamento é se eu puder ir até a General Motors e dizer: 'Posso entregar suas informações de maneira mais rápida e barata do que você no papel'", disse ele ao The New York Times em 1991. "Você está falando sobre economizar de dezenas de milhões de dólares."

O PDF acabou se tornando padrão, à medida que a facilidade de compartilhar documentos nítidos e precisos entre sistemas de computador tornou realidade o tão sonhado escritório sem papel.

Embora a Adobe seja mais conhecida pelo PDF, ela deve seu domínio na indústria de software a todo um conjunto de programas de design defendidos por Warnock ao longo dos anos, incluindo InDesign, Photoshop e Illustrator.

Juntos, esses programas ajudaram a tornar a experiência moderna da computação pessoal o que ela é, transformando o que era uma sopa de comandos obscuros e imagens monocromáticas em uma experiência estética envolvente.

"Transformar o computador numa máquina que possamos usar para produzir cultura visual e impressa, isso não foi predestinado", disse David Brock, diretor de assuntos curatoriais do Museu de História da Computação em Mountain View, Califórnia, numa entrevista por telefone. "Foi aí que ele foi realmente fundamental."

John Edward Warnock nasceu em 6 de outubro de 1940, em Holladay, Utah, um subúrbio de Salt Lake City. Seu pai, Clarence, era advogado; sua mãe, Dorothy (Van Dyke) Warnock, era dona de casa.

Warnock admitia ser um estudante mediano do ensino médio que conseguiu ser reprovado em álgebra no ensino mérdio. Mesmo assim, ele estudou matemática na Universidade de Utah, obtendo seu diploma de graduação em 1961 e um mestrado na mesma área em 1964.

Ele inicialmente não planejou entrar na tecnologia, mas um cansativo trabalho de verão durante a pós-graduação, passado em recapagem de pneus, o convenceu a se candidatar à IBM, que estava recrutando matemáticos.

Warnock voltou a Utah para fazer doutorado em matemática, mas depois de alguns anos mudou para engenharia elétrica, que na época abrangia ciência da computação. A universidade recebeu recentemente uma enorme quantia de recursos do Departamento de Defesa para trabalhar em computação gráfica, uma área que despertou seu interesse.

Ele ficou especialmente cativado pela questão de como renderizar uma imagem tridimensional em duas dimensões. O resultado foi o algoritmo Warnock, um grande avanço na computação gráfica e a base para alguns de seus trabalhos posteriores na Adobe.

Ele se casou com Marva Mullins em 1965. Além da esposa, Warnock deixa sua filha, Alyssa; seus filhos, Christopher e Jeffrey; e quatro netos.

Warnock completou seu doutorado em 1969 e depois mudou-se para a área da baía de São Francisco para trabalhar em uma empresa fundada por dois de seus mentores em Utah, David C. Evans e Ivan Sutherland. Depois que pediram para que ele se transferisse para o escritório da empresa em Salt Lake City, Warnock decidiu ficar na Califórnia e foi trabalhar para a Xerox, cujo Centro de Pesquisa em Palo Alto era então pioneiro no desenvolvimento dos primeiros computadores pessoais.

Lá ele conheceu Geschke e os dois se tornaram amigos rapidamente. Warnock passou anos trabalhando em como fazer com que as impressoras reproduzissem uma imagem da tela de um computador, um problema aparentemente fácil que confundiu os cientistas da computação durante anos. (Geschke morreu em 2021).

Quando ele apresentou sua solução, a InterPress, aos seus chefes, eles não se interessaram em divulgá-la ao público. Ele e Geschke, que trabalhou no projeto, ficaram desanimados.

"Fui ao escritório dele e disse: ‘Podemos viver na maior caixa de areia do mundo pelo resto da vida ou podemos fazer algo a respeito’", disse Warnock em uma entrevista de 2018 ao Computer History Museum.

Ambos pediram demissão e, no final de 1982, fundaram a Adobe Systems, batizada em homenagem a um riacho perto da casa de Warnock. Em 2023, tinha um valor de mercado de US$ 235 mil milhões, o que a tornava uma das maiores empresas de tecnologia da informação do mundo.