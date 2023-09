iPhone 15 chega ao Brasil nesta sexta-feira (29) por até R$ 13.999

São Paulo

A Apple confirmou, para esta sexta-feira (29), o início das vendas a pronta-entrega no país do iPhone 15, nova linha de smartphones da empresa. Disponíveis nos Estados Unidos desde o dia 22, os aparelhos chegam ao Brasil com preços entre R$ 7.299 e R$ 13.999.

É possível reservar a compra do aparelho no site da empresa ou em lojas autorizadas já nesta quarta (27). São quatro versões de celular: iPhone 15 (a partir de R$ 7.299), 15 Plus (R$ 8.299), 15 Pro (R$ 9.299) e 15 Pro Max (R$ 10.999).

Os celulares da nova geração receberam atualização na câmera principal, que agora é de 48 MP, no processador e no conector, agora USB-C.

O novo iPhone 15 Pro, que recebeu melhorias no acabamento e no poder de processamento - Lauren Elliott - 12.set.2023/Reuters

Entre o público da Apple, entretanto, há quem se frustrou com a falta de inovação na interface do aparelho, como a Dynamic Island lançada no ano passado, que ampliava a área de interação da tela ao redor da câmera frontal. O recurso estava presente apenas nos iPhone 14 Pro e agora chega também ao iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Como ocorreu em 2022, a Apple dedicou os incrementos aos aparelhos de ponta —iPhone 15 Pro e Pro Max. Ambos agora receberam melhorias no desempenho gráfico e computacional e no acabamento, com titânio.

Os dois aparelhos mais caros inovam no conjunto de câmeras, com zoom óptico de 5x, ante a aproximação de 3x da geração anterior e dos iPhones 15 e 15 Plus. Isso diminui a necessidade de intervenção computacional nas imagens. As chamadas lentes periscópicas equipadas no iPhone ampliam a distância focal com uma câmara de reflexão, sem necessidade de aumentar a espessura do aparelho.

Na primeira adaptação de formato para o óculos de realidade aumentada da Apple, os novos iPhones Pro também vão gravar "vídeos espaciais", que poderão ser vistos com o Vision Pro, que deve chegar ao mercado em 2024.

A Apple também equipa os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max com o novo processador A17 Pro, construído com precisão exclusiva no mercado de 3 nanômetros em busca de desempenho e também economia de bateria. A fabricante de smartphones fechou contrato de exclusividade com a fabricante taiwanesa de chips TSMC pela tecnologia durante este ano para manter um diferencial ante a concorrência.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

REVENDEDORA OFERECE FINANCIAMENTO

A revendedora da Apple no Brasil iPlace oferece um plano de financiamento de 70% do aparelho, em até 25 meses. No fim do parcelamento, o cliente decide se paga os 30% restantes do valor ou devolve o celular à loja.

A loja requer renda mensal comprovada de ao menos R$ 1.500 para oferecer essa forma de crédito. O cliente ainda pode conseguir diminuir o valor da parcela do iPhone 15 mais simples para até R$ 109, ao optar por um plano de telefonia da Claro.

Na loja da iPlace o iPhone 15 será vendido também a partir desta sexta a preços a partir de R$ 6.569, e o iPhone 15 Pro Max, a partir de R$ 9.899.

Veja a nova linha de produtos Apple e os preços na loja oficial