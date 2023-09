Usuários do iPhone 15 Pro apontam superaquecimento do celular

Bloomberg

Alguns dos primeiros donos dos iPhone 15 Pro e Pro Max da Apple estão reclamando que os novos celulares ficam muito quentes durante o uso ou quando estão carregando, um possível contratempo para o produto principal da empresa.

As reclamações se espalharam pelos fóruns online da Apple e pelas redes sociais, incluindo Reddit e X, ex-Twitter. Os consumidores dizem que a parte de trás ou a lateral do celular ficam quentes ao toque quando estão executando jogos e fazendo ligações pelo FaceTime.

Para alguns usuários, o problema é mais evidente quando o dispositivo está conectado para carregar.

iPhone 15 Pro da Apple é exibido em loja da empresa em Los Angeles, nos EUA - Patrick T. Fallon - 22.set.2023/AFP

Os funcionários do suporte técnico da Apple também têm recebido chamadas sobre o problema. Eles têm encaminhado os clientes para um antigo artigo de suporte sobre como lidar com um iPhone que está muito quente ou frio.

O aviso diz que o superaquecimento pode ocorrer ao usar aplicativos pesados, carregar o celular ou configurá-lo pela primeira vez.

Um representante da Apple, com sede em Cupertino, Califórnia, não respondeu a um pedido de comentário.

O iPhone representa cerca de metade da receita da Apple, e os novos modelos são examinados de perto em busca de possíveis falhas. Às vezes, surgem problemas que precisam ser resolvidos pela Apple —com atualizações de software ou outras correções— mas muitas vezes as preocupações desaparecem por conta própria.

A Apple também possui um rigoroso processo de testes que visa identificar quaisquer problemas antes que o iPhone entre em produção em massa.

O aquecimento dos dispositivos da Apple não é um fenômeno incomum, especialmente considerando os processadores superpotentes que os alimentam. A questão desta vez é se o problema de calor persiste e vai além do que os consumidores consideram aceitável.

O problema pode ser causado ou agravado pelo processo de configuração do iPhone. Quando os usuários recebem um novo celular, o procedimento de baixar novamente todos os seus aplicativos, dados e fotos do iCloud pode ser demorado e exigir muito processamento.

Alguns usuários dizem acreditar que o problema também pode ser desencadeado por certos aplicativos em execução em segundo plano, como Instagram ou Uber.

Várias pessoas postaram vídeos verificando a temperatura do celular com um termômetro. "O iPhone 15 Pro Max esquenta muito facilmente", de acordo com uma postagem. "Estou apenas navegando nas redes sociais e está esquentando". Outra pessoa disse que o dispositivo ficou quente o suficiente para ser sentido através de uma capa protetora.

Mas não é um problema universal. Outros proprietários do iPhone 15 Pro disseram que não estão enfrentando o problema ou que o calor está dentro dos padrões dos modelos anteriores. Para alguns clientes, colocar o iPhone em uma capa pelo menos impediu que o dispositivo ficasse quente ao toque.

Um usuário reclamou que o iPhone 15 Pro Max ficou tão quente que desligou durante uma ligação e levou alguns minutos para ligar novamente. Os dispositivos da Apple ocasionalmente se desligam quando superaquecem ou são expostos ao sol por muito tempo.

O iPhone 15 Pro e Pro Max incluem um novo chip A17 com um motor gráfico mais poderosa. Esse componente, que visa melhorar o desempenho de jogos, pode ser um fator contribuinte. Os modelos mais recentes do iPhone também possuem uma estrutura de titânio, uma mudança em relação ao design de aço inoxidável usado desde 2017.

O problema surge na esteira das reclamações com o material FineWoven usado nas capas de proteção mais novas do iPhone 15. Alguns clientes disseram que esse tecido, que substitui o couro como parte do compromisso ambiental da Apple, é propenso a arranhões e suja com mais facilidade.