Vencedor do Pulitzer processa Meta por uso indevido de obras em IA

Um grupo de escritores que inclui Michael Chabon, vencedor do Prêmio Pulitzer em 2001, entrou com um processo contra a Meta no tribunal federal de San Francisco nesta terça-feira (21) acusando a empresa de usar indevidamente suas obras para treinar o software de inteligência artificial Llama.

Chabon, David Henry Hwang —dramaturgo vencedor do Tony— e os autores Matthew Klam, Rachel Louise Snyder e Ayelet Waldman afirmam na ação que a big tech ensinou o modelo de linguagem a responder a comandos com conjuntos de dados que incluíam versões pirateadas de suas obras.

Logo da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, em evento de tecnologia - Alain Jocard - 14.jun.2023/AFP

Os mesmos escritores entraram com uma ação coletiva semelhante na sexta-feira (8) contra a OpenAI, dona do ChatGPT. Os autores afirmaram no caso da OpenAI que obras como livros e peças são particularmente valiosas para o treinamento de linguagem de IA como os "melhores exemplos de escrita extensa e de alta qualidade".

Um porta-voz da Meta se recusou a comentar sobre o novo processo. Um advogado dos escritores não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Meta e a OpenAI também foram processadas por violação de direitos autorais em julho por um outro grupo de escritores que inclui a comediante Sarah Silverman. Os casos integram uma lista cada vez maior de casos de direitos autorais contra empresas de IA.

A Meta divulgou a lista de bases de dados usadas para treinar a primeira versão do modelo Llama, que foi lançado em fevereiro —mas não divulgou os da versão mais recente, Llama 2.

O lançamento do Llama 2 foi visto como um potencial divisor de águas no mercado nascente de software de IA generativa, ameaçando a dominância inicial de empresas como OpenAI e Google, que cobram pelo uso de seus modelos.