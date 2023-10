Meta leva canais de transmissão do Instagram ao Facebook

São Paulo

A Meta vai levar ao Facebook a ferramenta de canais de transmissão, lançada no Instagram em junho. O recurso começa a ser testado nesta quarta-feira (18) na plataforma fundada por Mark Zuckerberg.

Restrita a páginas, a criação de canais de transmissão permite, por exemplo, o envio de conteúdos exclusivos, como parte de divulgação de um projeto ou como meio de comunicação permanente com seus seguidores, de uma maneira mais rápida e direcionada a um determinado público.

Criadores também poderão acessar o recurso no app de mensagens ligado ao Facebook, Messenger.

Smartphone exibe logo da Meta, com o logo das subsidiárias da holding ao fundo da esquerda para a direita: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp e Oculus VR - Dado Ruvic/Reuters

O Brasil está entre os países escolhidos para o período de testes do recurso e hoje há "um pequeno número de páginas com acesso". Não há informações sobre a data de lançamento para o público em geral. A Meta afirma que mais páginas receberão a ferramenta nas próximas semanas.

Quando o dono da página envia a primeira mensagem no canal, todos os seguidores recebem uma notificação com a opção de entrar no bate-papo.

A partir do momento em que um perfil entra em um canal de transmissão, passa a receber notificações de todas as atualizações. Dentro do grupo, dá para solicitar respostas de enquetes e também listar todos os canais que o perfil criou e que podem ser acessados pelos seguidores.

Os canais também podem ter data e hora para expirar e o criador consegue definir um moderador que gerencia os membros, as mensagens e o conteúdo.

Quando a ferramenta foi lançada no Instagram, pessoas foram ao X (ex-Twitter) reclamar das notificações em excesso.