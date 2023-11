Gamescom vai ganhar edição no Brasil pela primeira vez em 2024

São Paulo

A Gamescom, principal evento de jogos digitais da Europa, será realizada pela primeira vez na América Latina entre 26 e 30 de junho de 2024 no São Paulo Expo, na capital paulista.

A Gamescom Latam, como será chamada, vai se fundir com o BIG Festival, que recebeu 50 mil visitantes neste ano. A feira de jogos brasileiros continuará existindo dentro do novo evento, segundo a organização.

"A criação da Gamescom Latam corresponde ao reconhecimento do Brasil e da América Latina como territórios centrais por parte das grandes empresas de games do mundo", disse em nota Gustavo Steinberg, CEO do BIG Festival e agora da Gamescom Latam.

Gamescom deste ano em Colônia, na Alemanha - Jana Rodenbusch - 24.ago.2023/Reuters

Anunciado nesta terça-feira (28), o evento é fruto de uma parceria da organizadora de feiras Koelnmesse, da Associação Alemã da Indústria de Jogos, do BIG Festival e da Omelete Company, criadora da CCXP, que será realizada a partir desta quinta-feira (30).

A Gamescom Latam também terá o apoio estratégico dos governos estadual e municipal de São Paulo.

O evento será uma plataforma para a indústria global de jogos no primeiro semestre do ano, com networking, colaboração com a indústria da região e lançamentos de jogos, disse a organização.

No segundo semestre, é realizada desde 2009 a BGS (Brasil Game Show), que neste ano aconteceu entre 11 e 15 de outubro e recebeu 328 mil visitantes.

Durante os dias da Gamescom Latam, a cidade de São Paulo vai receber sinalização tematizada, painéis nos meios de transportes e divulgação maciça do evento.

Na edição deste ano da Gamescom, realizada em Colônia, na Alemanha, o Brasil foi representado por uma delegação de 57 estúdios liderada pela Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games) por meio do Brazil Games, projeto setorial de exportação realizado em parceria com a ApexBrasil.

"Como parceira do BIG Festival desde a primeira edição, a Abragames fará parte da curadoria dos conteúdos B2B da Gamescom Latam, como painéis e palestras, e será a responsável por parte dos convidados internacionais que virão para o evento em 2024", disse a associação, em nota.