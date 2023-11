OpenAI anuncia retorno de Sam Altman como CEO da startup

San Fracisco | Reuters

A OpenAI anunciou nesta quarta-feira (22) que chegou a um acordo para que Sam Altman retorne à empresa como CEO dias após sua demissão, encerrando uma longa discussão sobre o futuro da startup no centro do boom da inteligência artificial.

Além do retorno de Altman, a empresa concordou em princípio em reconstituir parcialmente o conselho de diretores que o havia demitido. O ex-co-CEO da Salesforce, Bret Taylor, e o ex-secretário do Tesouro dos EUA, Larry Summers, se juntarão ao CEO do Quora e atual diretor, Adam D'Angelo, disse a OpenAI.

Sam Altman disse em uma postagem no X: "Estou ansioso para voltar à OpenAI".

Seu retorno encerra um fim de semana tumultuado, no qual Altman concordou em se mudar para o patrocinador financeiro da OpenAI, a Microsoft, para liderar uma nova equipe de pesquisa lá. Isso seguiu uma rejeição do conselho da OpenAI à sua primeira tentativa de retornar à startup, no domingo, ao nomear o ex-chefe do Twitch, Emmett Shear, como CEO interino.

Sam Altman - Amir Cohen/Reuters

Em uma postagem no X, Shear comemorou o resultado da noite de terça-feira, que ele disse ter acompanhado.

A demissão de Altman trouxe incerteza tanto para a OpenAI quanto para a Microsoft, que agiu rapidamente para controlar os danos no fim de semana, prometendo contratá-lo e a Greg Brockman, presidente da startup.

Brockman, que havia renunciado após a demissão de Altman, disse em uma postagem no X que estava "voltando a programar esta noite".

Na segunda-feira (20), quase todos os mais de 700 funcionários da OpenAI ameaçaram sair, a menos que o conselho renunciasse e reinstalasse Altman e Brockman, de acordo com uma carta analisada pela Reuters.

Em um comunicado no X, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, recebeu as mudanças no conselho da OpenAI.

"Acreditamos que este é um primeiro passo essencial para um caminho de governança mais estável, bem informada e eficaz", disse ele.