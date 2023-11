Funcionários da OpenAI ameaçam demissão coletiva se Sam Altman não voltar

Mumbai e São Franscisco | Financial Times

A maioria dos funcionários da OpenAI assinou uma carta aberta ameaçando renunciar, a menos que o chefe deposto Sam Altman seja reintegrado, em uma revolta dramática contra o conselho do criador do ChatGPT.

A carta, assinada por mais de 500 dos 770 funcionários da OpenAI, diz: "Não podemos trabalhar para ou com pessoas que carecem de competência, julgamento e cuidado com a nossa missão e os nossos funcionários."

Os signatários acrescentaram que, a menos que o conselho renuncie, eles vão desertar "iminentemente" para trabalhar para Altman em uma recém-formada subsidiária de IA da Microsoft.

Sam Altman, ex-CEO do OpenAI. - Carlos Barria/REUTERS

Entre os signatários está o cofundador Ilya Sutskever, o membro do conselho que informou Altman de que estava sendo demitido na semana passada. O colega cofundador Greg Brockman também foi destituído do cargo de presidente do conselho.

A carta dizia que a remoção de Altman e Brockman "colocou em risco todo" o trabalho dos funcionários da OpenAI "e minou nossa missão e empresa". Dirigindo-se ao conselho, acrescentou: "Sua conduta deixou claro que vocês não têm competência para supervisionar a OpenAI."

O conselho da OpenAI inclui Sutskever, cientista-chefe da empresa, juntamente com os diretores independentes Adam D'Angelo, executivo-chefe do Quora, a empreendedora de tecnologia Tasha McCauley, e Helen Toner, do Centro de Segurança e Tecnologia Emergente.

A carta da equipe acrescentava que "a Microsoft nos garantiu que há vagas para todos os funcionários da OpenAI nesta nova subsidiária, caso decidamos ingressar."

A Microsoft já havia anunciado que contratou Altman e Brockman para liderar uma equipe que conduz pesquisas de inteligência artificial, após o colapso das negociações sobre o possível retorno dos cofundadores à OpenAI.

Escrevendo no X nesta segunda-feira (20), o presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella, disse: "Estamos ansiosos para agir rapidamente a fim de lhes fornecer os recursos necessários para o seu sucesso."

O preço das ações da Microsoft subiu 1,3% na segunda-feira, recuperando-se de uma queda semelhante na sexta-feira (17), após o anúncio da demissão de Altman.

O motivo exato da demissão do executivo ainda não está claro. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, o desligamento estaria relacionado a preocupações sobre o compromisso de Altman com a missão da OpenAI de garantir uma IA segura e benéfica.

Uma pessoa com conhecimento direto da decisão do conselho disse que se tornou "impossível supervisionar" o cofundador.

De acordo com esta fonte, não houve nenhum grande problema. Mas o conselho chegou a um ponto em que não conseguia acreditar no que Altman lhes dizia, afirmou.

Na segunda-feira, Sutskever, que já escreveu sobre os perigos potenciais da IA, declarou no X: "Lamento profundamente a minha participação nas ações do conselho. Nunca tive a intenção de prejudicar o OpenAI. Adoro tudo o que construímos juntos e farei tudo o que puder para reunificar a empresa."

Outros que assinaram a carta incluem a diretora de tecnologia Mira Murati, que foi temporariamente nomeada presidente-executiva interina, imediatamente após a demissão de Altman, o diretor de operações Brad Lightcap, e o diretor de estratégia Jason Kwon.

No fim de semana, os principais investidores da empresa, incluindo a Microsoft e as principais empresas de capital de risco, como Thrive Capital e Khosla Ventures, exploraram a possibilidade de reintegrar Altman ao seu cargo anterior.

No domingo, o conselho da OpenAI anunciou Emmett Shear, cofundador do serviço de streaming de vídeo Twitch, como presidente-executivo interino.

Shear, que pediu publicamente uma implementação mais lenta da IA, escreveu isso no X na segunda-feira. "O conselho não removeu Sam devido a qualquer desacordo específico sobre segurança... Não sou louco o suficiente para aceitar este trabalho sem o apoio do conselho para comercializar nossos modelos incríveis."

Nadella disse que a Microsoft, principal patrocinadora da OpenAI, "continuaria comprometida com nossa parceria com a OpenAI" e estava ansiosa para "conhecer Emmett Shear e a nova equipe de liderança da OpenAI e trabalhar com eles."

A Microsoft comprometeu mais de US$ 10 mil milhões em de capital e infra-estrutura para a OpenAI –embora nem todo esse dinheiro tenha sido utilizado– e incorporou as poderosas ferramentas de IA generativa da OpenAI no seu próprio software.

Altman disse ao Financial Times este mês que planejava levantar mais investimentos da gigante de Seattle além da parcela anterior, dizendo que tinha um "grande parceiro" na Microsoft.