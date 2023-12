Apple vai reforçar segurança de dados para proteger iPhones contra roubos

Bloomberg

A Apple vai adicionar um recurso aos iPhones para impedir que ladrões tenham acesso a dados críticos do dispositivo caso saibam a senha de acesso do usuário.

Nesta terça-feira (12), a empresa lançou a primeira versão beta do iOS 17.3, que inclui um recurso chamado Stolen Device Protection (Proteção de Dispositivo Roubado, em português).

A atualização exigirá o uso do Face ID ou Touch ID, sem opção de usar o código de acesso, para acessar senhas armazenadas, alterar as configurações do ID Apple, visualizar informações de pagamento e desativar o recurso Buscar iPhone.

iPhone 15, lançado pela Apple em setembro deste ano - Patrick T. Fallon - 22.set.2023/AFP

Em alguns casos, ladrões conseguiram acessar dados pessoais nos iPhones, roubar dinheiro e perturbar a vida digital de uma pessoa ao saber o código de acesso do dispositivo.

Por exemplo, um criminoso poderia observar os usuários digitarem seu código de acesso em seu iPhone em um local público antes de roubar o dispositivo.

Ao exigir o uso do Face ID ou Touch ID para acessar partes críticas do iPhone, um ladrão não seria capaz de causar tanto dano.

Em particular, seria mais difícil apagar o dispositivo e revendê-lo. A Apple não informou quando o novo recurso será disponibilizado para todos os clientes, mas a empresa planeja lançar o iOS 17.3 publicamente no início do próximo ano.

"À medida que as ameaças aos dispositivos dos usuários continuam a evoluir, trabalhamos incansavelmente para desenvolver novas proteções poderosas para nossos usuários e seus dados", disse a Apple em comunicado.

"Nos casos raros em que um ladrão pode observar o usuário digitando o código de acesso e, em seguida, roubar o dispositivo, a Proteção de Dispositivo Roubado adiciona uma nova camada sofisticada de proteção."

O aprimoramento também adicionará um período de uma hora e exigirá uma segunda verificação do Face ID ou Touch ID para as tarefas mais sensíveis, incluindo a alteração da senha do ID Apple, desativação do recurso de Proteção de Dispositivo Roubado, criação de um novo código de acesso e desativação do Touch ID ou Face ID.

No entanto, não haverá atraso se os usuários estiverem em um local conhecido, como sua casa ou trabalho.