Apple tira celulares de linha após lançamento de iPhone 15; veja modelos descontinuados

São Paulo

A Apple lançou no último dia 22 a linha de iPhones 15 e, com isso, o sistema operacional iOS 17, que chegou a demais dispositivos Apple na terça (26). Ficaram de fora dos aparelhos contemplados pela atualização, os iPhones 8, 8 Plus, X e XR, agora fora de linha —não há iPhone 9.

Esses modelos, além de ficarem presos ao iOS 16, deixam de receber qualquer assistência técnica da Apple. Possíveis reparos ficam restritos a oficinas não autorizadas.

Novo sistema operacional só está disponível em iPhones XS e modelos posteriores - Edgar Su/Reuters

Quando deixa de receber atualizações, o smartphone fica mais vulnerável a ataques digitais, já que as brechas de segurança passam a se acumular. No mês passado, por exemplo, cibercriminosos conseguiram infectar um iPhone com o aplicativo espião Pegasus e a Apple respondeu com um reparo emergencial para os aparelhos em linha.

Além disso, autoridades francesas detectaram níveis de radiação eletromagnética além do valor permitido pela norma em iPhones 12. O defeito foi corrigido por uma atualização de software promovida pela própria Apple.

Com a chegada de novos aparelhos, a Apple também costuma baratear os modelos mais antigos. A Folha mostrou que a queda nos preços pode chegar a 40%.

Os seguintes aparelhos ainda recebem assistência técnica da Apple:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª geração)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3ª geração)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Aparelhos Android, em média, ficam mais tempo no mercado e com assistência técnica à disposição. Por outro lado, eles também depreciam em menos tempo.