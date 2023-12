Versão multiplayer do game 'The Last of Us' é cancelada pela produtora

Nova York | The New York Times

O estúdio responsável pelo badalado game "The Last of Us", Naughty Dog, anunciou nesta quinta-feira (14) o cancelamento da versão multiplayer do jogo, que era muito aguardada pelos fãs.

"Muitos de vocês estavam aguardando notícias sobre o projeto que estávamos chamando de The Last of Us Online. Não há uma maneira fácil de dizer isso. Tomamos a decisão incrivelmente difícil de interromper o desenvolvimento desse jogo", afirmou a produtora.

O estúdio afirmou que a decisão foi tomada após ter a percepção que seria necessário comprometer recursos "por anos a fio", em detrimento de futuros jogos no formato de games para um único jogador.

Com a situação, a Naughty Dog afirmou que haveria duas opções: "tornar-se um estúdio exclusivamente de jogos online no formato multiplayer ou continuar focando em jogos narrativos para um único jogador que definiram a herança da Naughty Dog". O estúdio optou pela segunda alternativa.

O trabalho em "The Last of Us Online" começou ao mesmo tempo em que a Naughty Dog iniciou o desenvolvimento da sequência do game. "The Last of Us Part II" foi lançado em 2020, enquanto a versão multiplayer seguia em desenvolvimento.

Fãs do jogo especulavam que a criação de "The Last of Us Online" estava com problemas depois que o desenvolvedor compartilhou uma atualização em maio.

"Estamos incrivelmente orgulhosos do trabalho que nosso estúdio fez até agora, mas à medida que o desenvolvimento continuou, percebemos que o melhor para o jogo é dar a ele mais tempo", dizia a atualização na época.

"The Last of Us" teve o primeiro game lançado em 2013 e baseia-se na história de dois personagens que lutam para sobreviver em um cenário apocalíptico. Joel perdeu a filha assassinada por militares e, muitos anos depois, teve a missão de levar uma adolescente chamada Ellie até o local onde se escondia um grupo que enfrentava os militares e também os infectados com o fungo chamado Cordyceps.

O game foi um sucesso e, sete anos depois, foi lançada a segunda parte, que registrou recordes de vendas na época. Em 2023, a HBO lançou a série "The Last of Us" baseada no game, que foi estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsey, recebendo mais de 20 indicações ao Emmy.

A morte de "The Last of Us Online" foi uma decepção particular para os fãs de "The Last of Us Factions", uma experiência multiplayer online limitada apenas em algumas versões da primeira parte de "The Last of Us".

O anúncio da Naughty Dog gerou diferentes reações da comunidade de jogadores online. Alguns concordaram que o estúdio estava correto em focar em novos jogos para um único jogador, enquanto outros questionaram a aparente falta de visão do estúdio.