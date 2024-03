Apple, Meta e Alphabet viram alvo de investigação na Europa com nova lei em vigor

Bruxelas | Financial Times

A União Europeia iniciou investigações sobre a Apple, Alphabet e Meta na primeira aplicação de uma nova lei do bloco projetada para conter o poder de mercado das "big techs".

A Comissão Europeia, o braço executivo do bloco, anunciou investigações oficiais nesta segunda-feira (25) para verificar se a Apple e a proprietária do Google, Alphabet, estavam favorecendo indevidamente suas próprias lojas de aplicativos, bem como o uso de dados pessoais para publicidade pela Meta, proprietária do Facebook.

As investigações se enquadram na Lei de Mercados Digitais, que visa combater a dominação dos chamados "guardiões digitais" — as maiores plataformas online — e entrou em vigor no início deste mês.

Vice-presidente da Comissão Europeia, responsável pela adequação da Europa à era digital e comissária para a concorrência, Margrethe Vestager, e comissário da UE para o mercado interno, Thierry Breton, dão uma coletiva de imprensa sobre as investigações neste 25 de março - AFP

Se consideradas culpadas, as empresas enfrentam multas pesadas que podem chegar a até 10% de seu faturamento global.

"Estes são casos sérios", disse Margrethe Vestager, vice-presidente executiva da UE responsável pela política digital. "E [eles são] emblemáticos do que se espera que a lei entregue quando se trata de escolha para os consumidores."

"Se tivéssemos conseguido resolver isso com uma mera discussão, eles já teriam sido resolvidos agora", acrescentou.

A legislação exige que as empresas permitam que os desenvolvedores de aplicativos levem os usuários para produtos além de suas próprias plataformas sem cobrá-los por isso.

Também estabelece que as plataformas que oferecem resultados de pesquisa classificados em suas lojas de aplicativo devem tratar a listagem de serviços de terceiros de maneira "justa e não discriminatória".

A Comissão disse estar preocupada de que a Apple e a Alphabet tenham imposto "restrições e limitações" que restringiram a capacidade dos desenvolvedores de promover outros serviços.

Ela acrescentou que estava analisando serviços como Google Shopping e Google Flights para verificar se a empresa estava dando preferência a eles em seus resultados de pesquisa.

A Comissão disse estar verificando se a Apple estava cumprindo suas obrigações de permitir que os usuários "desinstalem facilmente quaisquer aplicativos de software" em seus sistemas operacionais iOS e alterem as configurações padrão, navegadores e mecanismos de pesquisa.

Também abriu procedimentos contra a Meta para verificar se o novo modelo de assinatura "pagar ou consentir" do grupo estava em conformidade com o requisito da lei para que as "big techs" obtenham o consentimento do usuário para "combinar ou cruzar o uso de seus dados pessoais" - como para fins de publicidade.

Thierry Breton, comissário da UE para o mercado interno, disse que, apesar das medidas tomadas pelas empresas de tecnologia para se adaptar à lei, "não estamos convencidos de que as soluções de Alphabet, Apple e Meta respeitem suas obrigações por um espaço digital mais justo e aberto para cidadãos e empresas europeias".

A lei criou um conjunto de regras destinadas a forçar as empresas a fazer mudanças em suas operações de maneiras que permitam uma maior concorrência nos mercados digitais.

As ações vêm um mês depois que a UE anunciou uma multa de 1,8 bilhão de euros por impedir aplicativos de streaming de música, como o Spotify, de informar os usuários sobre ofertas mais baratas.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou na semana passada que também estava processando a Apple por supostamente usar seu poder no setor de smartphones para sufocar a concorrência.

Alphabet e Meta também têm sido frequentemente alvo de reguladores na UE e além nos últimos anos.

Bruxelas espera finalizar suas investigações em um ano. O prazo é mais rápido do que os muitos anos que historicamente levou para lidar com investigações antitruste.

As empresas de tecnologia reagiram na segunda-feira contra sugestões de irregularidades. A Apple disse estar "confiante" de que está cumprindo a DMA, acrescentando: "Continuaremos a nos envolver construtivamente com a Comissão Europeia enquanto conduzem suas investigações."

A Amazon disse estar "em conformidade" com as regras e que havia "se envolvido de forma construtiva com a Comissão Europeia em nossos planos desde a designação de dois de nossos serviços".

A Meta disse: "As assinaturas como alternativa à publicidade são um modelo de negócios bem estabelecido em muitas indústrias. Continuaremos a nos envolver de forma construtiva com a Comissão."Oliver Bethell, diretor de concorrência do Google, disse: "Para cumprir com o Digital Markets Act, fizemos mudanças significativas na forma como nossos serviços operam na Europa... Continuaremos a defender nossa abordagem nos próximos meses."

Daniel Friedlaender, vice-presidente sênior e chefe da CCIA Europe, um grupo de lobby da indústria de tecnologia, disse: "O momento desses anúncios, enquanto os workshops de conformidade com o DMA ainda estão em andamento, faz parecer que a Comissão pode estar agindo precipitadamente. Além dos possíveis resultados, essa ação corre o risco de confirmar os temores da indústria de que o processo de conformidade com o DMA possa acabar sendo politizado."