Dona do ChatGPT lança loja com aplicativos personalizados da inteligência artificial

O laboratório de inteligência artificial OpenAI lançou a GPT Store, um marketplace de aplicativos personalizados de inteligência artificial (IA), anunciou a empresa nesta quarta-feira (10).

A GPT Store está localizada dentro do chatbot ChatGPT e é um local para os usuários descobrirem e criarem GPTs, ou IA personalizada para tarefas como ensinar matemática ou criar adesivos.

A OpenAI disse que a GPT Store foi lançada inicialmente para os usuários que têm planos pagos do ChatGPT. Nos próximos meses, a empresa pretende adicionar uma maneira de os criadores de GPTs monetizarem suas IAs personalizadas.

A startup, apoiada pela Microsoft, anunciou a GPT Store em novembro, em sua primeira conferência de desenvolvedores. Originalmente, ela estava programada para entrar em operação no final daquele mês.

Mas em dezembro, a OpenAI adiou o lançamento da loja GPT, citando em um memorando interno que continuava a "fazer melhorias" nos GPTs com base no feedback dos clientes. O atraso teve como pano de fundo a surpreendente demissão do presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, pelo conselho da empresa. Dias depois, ele foi reintegrado quando os funcionários da companhia ameaçaram se demitir em represália.

A OpenAI também anunciou nesta quarta-feira que está lançando o ChatGPT Team, uma versão do chatbot que as empresas pagam para que seus funcionários possam usar o ChatGPT no trabalho.

O ChatGPT Team separa os dados de uma empresa, de modo que qualquer informação inserida no chatbot permaneça privada para a empresa. O ChatGPT Team custa entre US$ 25 e US$ 30 por usuário por mês.