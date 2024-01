iPhone sobrevive a queda de 5.000 metros de voo da Alaska Airlines

Bloomberg

Entre os detalhes angustiantes do painel da fuselagem que se soltou e causou um evento de descompressão súbita no voo 1282 da Alaska Airlines, uma revelação parecia desafiar as leis da física: um dos telefones celulares que foram sugados para fora da cabine do jato Boeing Co. 737 Max 9 permaneceu em condição de funcionamento após uma queda de 16 mil pés (4.900 mil metros)

Um iPhone da Apple de nova geração pousou intacto, desbloqueado e com horas de vida útil da bateria restantes em uma estrada em Portland, Oregon, de acordo com uma postagem no X por um usuário que se identificou como Seanathan Bates, que disse ter encontrado o aparelho. A tela mostrava um e-mail da Alaska Airlines sobre uma reclamação de bagagem para o voo, com base nas fotos de Bates.

Visão da fuselagem rompida quando o avião já havia pousado com segurança - Reuters

O telefone estava no modo avião, disse Bates em um vídeo do TikTok. "Ele ainda estava bem limpo, sem arranhões, debaixo de um arbusto e não tinha bloqueio de tela", disse ele.

A Junta Nacional de Segurança nos Transportes confirmou em uma coletiva de imprensa no domingo (7) que um telefone foi encontrado à beira de uma estrada e outro em um quintal. As pessoas entregaram ambos os dispositivos, disse a presidente da NTSB, Jennifer Homendy, aos repórteres.

"Vamos examiná-los e depois devolvê-los" aos passageiros, disse Homendy. "Isso também nos ajuda a saber se estamos procurando na área certa."

Bates não pôde ser contatado para comentar. A NTSB não fez comentários imediatos. A ABC News relatou anteriormente que a NTSB confirmou o relato de Bates.

O painel da fuselagem que se soltou do avião foi posteriormente descoberto no quintal de um professor de uma escola em Portland.

A Apple afirma em seu site que o iPhone ou sua bateria podem ser danificados se caírem. Neste caso, a única parte que parecia quebrada na postagem de Bates era o cabo do carregador; até mesmo a tela estava intacta. A extremidade do cabo ainda estava conectada ao telefone, mas o restante do cabo estava solto.

O voo 1282 foi forçado a retornar minutos após a decolagem, quando o painel se soltou da fuselagem. Nenhum dos 171 passageiros a bordo do jato Max 9 ficou gravemente ferido. Ele pousou em segurança de volta em Portland cerca de 20 minutos após a decolagem, tendo atingido mais de 16 mil pés (4.900 metros) de altitude antes de retornar.

A Administração Federal de Aviação dos EUA suspendeu temporariamente mais de 170 aeronaves Max 9 para realizar verificações de segurança antes de retornarem ao serviço.