Pela primeira vez em 30 anos, Microsoft altera teclado para popularizar uso de IA

São Paulo

A Microsoft adicionará uma tecla de atalho para chamar um assistente de inteligência artificial no Windows, na primeira alteração de teclado dos seus computadores em 30 anos. A empresa divulgou a novidade em anúncio desta quinta-feira (4).

O atalho vai funcionar como a tecla de iniciar, que mostra uma lista dos programas disponíveis no computador. Ele chamará, porém, o copiloto da Microsoft, assistente que usa a mesma tecnologia do ChatGPT para interagir com o usuário.

Desde que fez um aporte de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 49 bilhões) na criadora do ChatGPT (OpenAI), a desenvolvedora do Windows ganhou prioridade de acesso às soluções de inteligência artificial geradora da OpenAI. Assim, passou a integrar recursos baseados na tecnologia em seus produtos, o que começou com o buscador Bing.

Microsoft adiciona tecla a computadores Windows, em primeira alteração do teclado em 30 anos - Divulgação/Microsoft

A Microsoft desenvolveu assistentes virtuais, que chama de copilots, para Word, Excel, Outlook, para a plataforma de programação GitHub e para o próprio Windows.

O novo botão será sinalizado pelo símbolo do copilot do Windows e ficará à direita da tecla "Alt Gr". Em material de divulgação, a Microsoft diz que será possível usá-la para criar imagens, escrever emails, organizar planos e pedir resumos sobre determinado assunto.

Parceira da Microsoft, a OpenAI está na dianteira do desenvolvimento de inteligência artificial generativa, capaz de gerar textos, imagens e áudios. Principal concorrente na área, o Google anunciou ter desenvolvido um modelo de IA mais potente do que os disponíveis ao público, mas ainda não o lançou ou apresentou data para tal.

Nas projeções para 2024, a equipe do jornal especializado Financial Times citou a chance de a Microsoft ultrapassar a Apple como empresa mais valiosa do mundo, pelo impulso que ganhou com o mercado de inteligência artificial.

Os próximos balanços da desenvolvedora do Windows vão mostrar se há possibilidades de receitas no curto prazo com os novos serviços.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A nova tecla será o principal anúncio da gigante da tecnologia durante a Consumer Electronics Show, principal feira de eletrônicos do mundo, marcada para acontecer entre 9 e 12 de janeiro em Las Vegas. Lá, serão vistos os primeiros computadores com a novidade. A desenvolvedora do Windows trabalha para convencer fabricantes de computadores a aderirem ao novo teclado.

No início da tarde desta quinta (4), as ações da Microsoft apresentavam 0,36% de valorização, e o valor de mercado da companhia estava em US$ 2,76 trilhões. No mesmo momento, os papéis da Apple estavam em baixa e somavam US$ 2,83 trilhões —2,5% a mais do que a desenvolvedora do Windows.

O ânimo do setor de tecnologia com IA ainda faz a Microsoft lucrar em outra frente: a de serviços na nuvem. A plataforma Azure da Microsoft, equipada com supercomputadores, serve de base para empresas e startups treinarem seus grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT.

A OpenAI, por exemplo, reverteu grande parte dos US$ 10 bilhões que recebeu de investimento em serviços de processamento computacional da Microsoft. Outras das empresas mais inovadoras da corrida por inteligência artificial fizeram o mesmo, como Inflection.AI e Cohere.