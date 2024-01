Veja truques escondidos no seu celular para proteger o app do banco

Florianópolis | UOL

Em média, o Brasil tem 2.738 celulares furtados ou roubados por dia, mostra o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública referente aos dados de 2022. No ano, foram 999.223 aparelhos levados das vítimas, o que torna a segurança dos aplicativos de finanças algo a ser levado em conta para evitar que os criminosos invadam as contas bancárias.

No âmbito global, uma pesquisa da Appdome —empresa estadunidense de cibersegurança— em 12 países, incluindo o Brasil, mostra que 82% dos donos de celulares estão insatisfeitos com a segurança dos aplicativos de bancos.

Veja cinco recursos que podem ser usados para evitar o uso indevido do aplicativo do banco - Jose Luis Gonzalez/Reuters

O UOL listou os cinco principais truques para impedir a invasão dos apps de banco e evitar dor de cabeça após roubo ou furto do celular.

As dicas foram levantadas com a ajuda do IDCiber (Instituto de Defesa Cibernética), do Ibsec (Instituto Brasileiro de Segurança Cibernética) e das empresas de cibersegurança Akamai e Appdome.

Veja cinco truques para proteger o app de banco

Senha de bloqueio para tela

Talvez você já implemente isso no celular. A chamada tela de bloqueio, que é quando o celular fica em modo suspenso quando não está em uso, é reativada somente após a inserção de uma senha. A recomendação é pela escolha do código numérico ou alfanumérico, e não pelo "padrão", que são as senhas que ligam pontos na tela.

Como configurar no Android

Vá em Configurações e depois toque em Segurança

O próximo passo é clicar em Bloqueio de tela

Caso já tenha configurado um bloqueio de tela, mas sem senha, basta ir em inserir algumas da opções PIN (senha alfanumérica), padrão (senha que liga pontos na tela) ou senha (senha numérica)

O Android vai pedir para confirmar senhas. Então, é apenas seguir as instruções na tela

Como configurar no iPhone

Procure por Ajustes em seu aparelho

Em um iPhone com Face ID, toque em Face ID e Código

Em um iPhone com botão de Início, toque em Touch e Código

O próximo passo é Ativar Código ou Alterar Código (caso já tenha um)

Depois clique em Opções de Código. O iOS disponibiliza dois formatos de senha: número personalizado ou alfanumérico personalizado.

Pasta segura

Outra forma de proteger os aplicativos de seu aparelho é deixá-los com senha extra. Isso é possível por meio da criação de uma "pasta segura", protegida por senha. Essa ferramenta está disponível para iOS, mas não encontra-se em todos os modelos de Android. Samsung, a marca mais vendida no Brasil, tem o truque.

Como criar a pasta no iPhone

Vá em Ajustes, depois em Tempo de uso

Em seguida, toque em Limite de Apps e Adicionar Limite

Escolha Tudo (Apps e Categorias) ou opte apenas por trancar o aplicativo que deseja

Clique em Seguinte e depois em Adicionar

Retorne à página Tempo de Uso e toque na opção Usar Código para definir a senha da pasta criada. É recomendável que seja diferente da senha da tela de bloqueio.

Como criar a pasta no Samsung

Procure por Configurações e selecione Biometria e Segurança

Depois vá em Pasta Segura e faça o login em sua conta Samsung. Se não tiver, crie um cadastro

O próximo passo é definir o tipo de senha para a Pasta Segura: padrão, PIN ou senha

Feito isso, um atalho Pasta Segura será criado na tela inicial do aparelho

Para adicionar os apps nela, clique na pasta e depois no símbolo +. Assim é só selecionar os aplicativos que deseja incluir nela

Contudo, para ter segurança, é preciso excluir da tela inicial a cópia do app levado para a Pasta Segura para assim o criminoso não acessá-lo

Esconder o app do banco

É possível instalar um aplicativo de banco, mas não deixá-lo visível na tela inicial ou na tela de app, podendo ser achado somente através da barra de pesquisa do aparelho.

Como fazer isso no Android

Vá em Configurações e depois em Tela Inicial

Em seguida, em Ocultar Aplicativos

O sistema vai mostrar todos os apps instalados. Basta selecionar qual você deseja que desapareça da tela inicial.

Como fazer isso no iOS

Procure por Ajustes e depois por Siri e Busca

Uma lista de aplicativos vai aparecer. Selecione o app que deseja e desative a opção Mostrar app na busca

Ao desmarcar a opção, o aplicativo só irá aparecer na biblioteca. Basta procurá-lo digitando o nome dele para acessá-lo.

Bloquear via IMEI

Logo ao comprar um celular ou caso ainda não saiba o número do seu IMEI, digite *#06#* no aplicativo que você usa para fazer ligações telefônicas.

Após discar, vai aparecer um código de IMEI, uma espécie de "CPF" de cada smartphone. O número é único. Guarde esse código em algum lugar seguro e de fácil acesso.

Com ele, você poderá entrar em contato com a operadora para bloqueá-lo para acessar redes móveis de internet e fazer ligações, dificultando ainda mais a consumação do crime de fraude bancária.

"Ligue para a sua operadora e bloqueie sua linha o quanto antes. O mais seguro é usar o IMEI para isso", afirma Julio Concilio, do Ibsec (Instituto Brasileiro de Segurança Cibernética).

Limpe os dados

Mesmo que seu aparelho esteja protegido por senhas, é possível dificultar ainda mais a vida do cibercriminoso limpando os dados contidos nele de forma remota. Isso, contudo, é recomendado somente se tiver certeza que não vai mais recuperar o smartphone, pois o apagamento dos dados inclui senhas, fotos, vídeos, arquivos, documentos e todos os apps instalados nele.

Como fazer no iOS

Acesse sua conta no iCloud.com e clique em Localizar dispositivos

Selecione o dispositivo vinculado à sua conta após clicar em Todos os dispositivos

O próximo passo é escolher a opção Apagar este dispositivo e seguir as instruções na tela

De acordo com a Apple, "se for necessário inserir o número de telefone ou uma mensagem, você pode indicar que o dispositivo está perdido ou como entrar em contato com você".

Como fazer no Android

Acesso com sua conta Google o site android.com/find

Ao fazer o login, vão aparecer dispositivos associados à sua conta. Selecione o aparelho no qual deseja apagar os dados

Toque em Ativar bloqueio e limpeza e em seguida Limpar dispositivo

'Não há sistema infalível'

Para Hélder Falcão, gerente de indústrias para América Latina da Akamai, plataforma de segurança digital, de fato, "não existe um método de cibersegurança infalível". Mesmo assim, a orientação é adotar medidas que dificultem ou até mesmo façam o criminoso desistir de invadir a conta via aplicativo.

"Nenhum sistema é completamente à prova de falhas. Dispositivos e aplicativos podem enfrentar vulnerabilidades ou ataques sofisticados. Ainda assim, a abordagem mais eficaz é a implementação de várias camadas de segurança, educação contínua sobre práticas seguras e a manutenção de boas práticas de cibersegurança, reconhecendo que nenhum método é totalmente imune a riscos", afirma.

Julio Concilio, do Ibsec, aponta que em caso de comparecimento em grandes eventos, a recomendação é levar outro celular e deixar em casa o smartphone com todos os apps, fotos e arquivos.

"Não existe método infalível, infelizmente toda a segurança possui falhas, o que ganhamos é tempo configurando de maneira apropriada nossos aparelhos celulares", diz Concilio.

"Hoje em dia tem sido recorrente as pessoas buscarem apoio em um segundo celular para se proteger. A ideia é ter um celular em casa com os aplicativos de banco e outro para andar na rua", completa.