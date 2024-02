Ansiedade, mudanças de humor e noites sem dormir: a vida perto de uma mina de bitcoin

Greenbrier (Arkansas) | The New York Times

Em uma noite de julho escaldante, o barulho de milhares de computadores minerando bitcoins perfurava a noite. Nas proximidades, Matt Brown, membro da Assembleia Legislativa do Arkansas, monitorava o barulho ao lado de um magistrado local.

Enquanto os dois homens investigavam reclamações sobre a operação, Brown disse que um segurança da mina carregou cartuchos em um rifle de assalto estilo AR-15 que estava guardado em um carro.

"Ele queria ter certeza de que sabíamos que ele estava armado —que sabíamos que a arma estava carregada", disse Brown, um republicano, em uma entrevista.

Vista aérea de uma mina de bitcoins em Greenbrier, Arkansas - Rory Doyle/New York Times

A empresa de bitcoin, a 45 minutos ao norte de Little Rock, é um dos três locais no Arkansas de propriedade de uma rede de empresas envolvidas em disputas tensas com os moradores, que afirmam que o barulho gerado pelos computadores realizando trilhões de cálculos por segundo arruína vidas, diminui o valor dos imóveis e afasta a vida selvagem.

Dezenas de operações surgiram nos últimos anos nos Estados Unidos. Quando um computador de mineração encontra números que o algoritmo do bitcoin aceita, o pagamento atualmente vale cerca de US$ 250.000. Quanto mais computadores uma operação tem, maior a chance de receber o pagamento.

A indústria é frequentemente criticada por seu grande consumo de energia —muitas vezes um benefício para a indústria de combustíveis fósseis— e o barulho é uma reclamação comum. Embora alguns funcionários eleitos, como Brown, e outros operadores de bitcoin no Arkansas tenham manifestado apoio aos moradores aflitos, uma nova lei estadual deu às empresas uma vantagem significativa.

A Lei dos Centros de Dados do Arkansas, popularmente conhecida como lei do Direito de Minerar, oferece aos mineradores de bitcoin proteções legais contra comunidades que possam não querer que eles operem nas proximidades. Aprovada apenas oito dias após ser apresentada, a lei foi escrita em parte pelo Satoshi Action Fund, um grupo de defesa sem fins lucrativos sediado no Mississippi, cujo cofundador trabalhou na administração Trump revertendo políticas climáticas da era Obama.

"O estado do Arkansas conseguiu uma vitória surpreendente e se tornou o primeiro do país a aprovar o projeto de lei 'Direito de Minerar' #Bitcoin tanto na Câmara quanto no Senado", Dennis Porter, CEO do fundo, postou nas redes sociais quando a lei foi aprovada em abril passado.

Um projeto de lei semelhante foi aprovado em Montana em maio passado, e o grupo disse esperar promulgar sua fórmula de sucesso em mais de uma dúzia de outros estados. Projetos de lei escritos em colaboração com o grupo foram apresentados no mês passado em vários estados, incluindo Indiana, Missouri, Nebraska e Virgínia.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Fundado há cinco anos como Energy 45 Fund, o grupo procurou promover a agenda energética e ambiental de Donald Trump e "defender o maior presidente da história moderna". Sua fundadora, Mandy Gunasekara, havia passado os dois anos anteriores na Agência de Proteção Ambiental, onde desempenhou um papel fundamental na decisão de retirar os Estados Unidos do acordo climático de Paris e ajudou a revogar o Plano de Energia Limpa, que visava reduzir as emissões de usinas de energia a carvão.

O grupo é amplamente elogiado pela comunidade bitcoin, tanto por seu trabalho legislativo quanto por sua postura combativa em relação aos críticos da indústria. Mas a abordagem agressiva do fundo irritou outros na comunidade bitcoin que dizem preferir construir consenso em torno das operações de criptomoedas.

A disputa no Arkansas reflete desacordos em todo os Estados Unidos à medida que a mineração de bitcoin cresceu rapidamente. Ativistas ambientais, preocupados com o consumo de eletricidade da indústria e a poluição resultante, pediram regulamentação federal, enquanto defensores das operações dizem que as minas frequentemente ajudam a estabilizar redes elétricas vulneráveis e fornecem empregos em áreas rurais.

As preocupações com as minas do Arkansas se expandiram além das reclamações iniciais de barulho para incluir suas conexões com cidadãos chineses. As operações estão ligadas a um influxo maior de propriedade chinesa nos Estados Unidos, informou o The New York Times em outubro, parte das quais tem sido objeto de escrutínio de segurança nacional.

Uma rede de empresas de fachada conecta os operadores do Arkansas a um negócio de bilhões de dólares parcialmente de propriedade do governo chinês, de acordo com registros públicos obtidos por moradores contrários às operações. Em novembro, o escritório do procurador-geral do Arkansas abriu uma investigação contra eles por possivelmente violarem uma lei estadual que proíbe empresas controladas por cidadãos chineses de possuir terras.

Um advogado representando as operações disse que um contratante de segurança independente foi responsável pelo incidente perto de Greenbrier e que a empresa nunca autorizou nenhum guarda a "exibir uma arma". Eles também disseram que a investigação do procurador-geral foi baseada em um "mal-entendido" e que eles têm permissão legal para conduzir negócios.

Apesar dos esforços para obter apoio bipartidário, o fundo Satoshi obteve sucesso predominantemente em estados vermelhos. Mas em Arkansas, onde a Legislatura estadual é dominada pelos republicanos, são os conservadores que lideraram os pedidos de revogação da lei, incluindo o senador Bryan King, um criador de aves cujo distrito inclui uma propriedade adquirida por uma das empresas ligadas ao governo chinês. Ele disse que não era justo que os operadores de bitcoin recebessem proteções especiais sob a lei, que os isenta de "regulamentações e impostos discriminatórios específicos da indústria", incluindo ordenanças de ruído e restrições de zoneamento.

"Estão em uma classe protegida mais do que qualquer outro negócio por aí", disse King.

À medida que as restrições introduzidas no Congresso não conseguiram ganhar força, estados e cidades têm entrado em ação para preencher o vazio. Mas, como Arkansas demonstrou, resultados insatisfatórios podem deixar os residentes se sentindo traídos.

'É EXAUSTIVO'

"O inferno" é como Gladys Anderson descreve a vida desde que a operação de bitcoin perto de Greenbrier foi aberta em maio passado, a menos de 100 metros de sua casa.

Os computadores têm funcionado praticamente 24 horas por dia, ela disse, criando tanto barulho —eles exigem resfriamento constante por meio de ventiladores barulhentos— que seu filho não sai mais de casa. "A razão pela qual nos mudamos para cá era para ficar longe das pessoas, ficar longe do barulho", disse ela.

Seu filho, que requer cuidados em tempo integral devido ao autismo, também ficou mais agitado e agressivo, disse ela. "É exaustivo mental, emocional e fisicamente", disse Anderson.

Em julho, ela e quase duas dúzias de vizinhos entraram com um processo contra os proprietários, NewRays One, culpando a operação por vários problemas de saúde, incluindo aumento da pressão arterial, ansiedade, dificuldade para dormir e mudanças de humor.

O processo também sugere que a mina deprimiu os valores imobiliários.

"Quem gostaria de comprar uma propriedade perto do local barulhento?", escreveu uma das moradoras, Rebecca Edwards, em um depoimento. "Resposta curta: ninguém."

Advogados representando a NewRays estão buscando que o caso seja arquivado, citando a lei do Direito de Mineração, entre outros argumentos. Recentemente, o mesmo juiz que supervisiona o processo decidiu em um caso separado que uma ordenança local que restringe o ruído em uma operação relacionada poderia ser discriminatória, violando a lei estadual.

Um advogado da NewRays contestou as alegações feitas por Anderson e os outros moradores, dizendo ao Times que a empresa aguardava ansiosamente para se defender no tribunal. Quanto ao processo na operação relacionada, na qual a NewRays é parceira, o advogado disse que a mina seria um "vizinho responsável" e esperava encontrar maneiras adicionais "de retribuir à comunidade".

Após a assinatura da lei pela governadora Sarah Huckabee Sanders em abril, 49 dos 75 condados do estado promulgaram ordenanças limitando os níveis de ruído em centros de dados, incluindo operações de mineração de criptomoedas, antes que ela entrasse em vigor em agosto, de acordo com a Associação dos Condados de Arkansas. A legalidade dessas ordenanças e a incapacidade dos governos locais de regular a indústria são agora centrais na luta entre os moradores e os operadores de bitcoin, com alguns funcionários eleitos que votaram a favor da lei estadual agora se opondo a ela.

"O que não foi explicado foi a natureza dessas minas de criptomoedas e como elas podem causar um ruído insuportável sem consideração pelos vizinhos ou pela vida selvagem", disse o deputado Jeremiah Moore, um republicano cujo distrito inclui uma operação de bitcoin, em um email.

Moore disse que o projeto de mineração havia sido promovido de forma desonesta aos legisladores como proteção a uma indústria que criaria empregos e beneficiaria as comunidades vizinhas. Recentemente, ele se juntou a vários outros legisladores na elaboração de uma proposta de proibição estadual da mineração de criptomoedas em nível industrial.

O senador Joshua Bryant, um republicano copatrocinador da legislação pró-mineração, disse em uma entrevista que a lei visava proteger os direitos de propriedade dos mineradores de bitcoin e que ele acreditava que grande parte da resistência era resultado de um sentimento antichinês equivocado.

Bryant disse que estava explorando a possibilidade de uma ordenança estadual de ruído "para lidar com possíveis danos à saúde e segurança dos cidadãos do estado" e que "em última análise, temos que continuar descobrindo como conviver com nossos vizinhos".

O principal patrocinador da lei, o deputado Rick McClure, também republicano, não respondeu aos pedidos de comentário do New York Times.

Um dos principais apoiadores da legislação foi a Cryptic Farms, uma empresa de mineração de bitcoin administrada por Cameron Baker, um nativo de Arkansas. Baker disse que sua empresa não previa que "atores mal-intencionados" pudessem explorar a lei.

"Não estava realmente em nosso radar que alguém viria logo após a aprovação deste projeto de lei e se apresentaria como esse vilão perfeito que faz tudo errado", disse ele em uma entrevista.

Tom Harford, um executivo da Cryptic Farms que lidera o Conselho Blockchain de Arkansas, um grupo do setor, disse que lamentava colocar os moradores em uma posição "onde eles não têm recurso" e que "nenhuma lei é perfeita".

Harford disse que ele "ajudou a ajustar" a lei, mas ela foi principalmente escrita por Eric Peterson, chefe de política do Satoshi Action Fund. Peterson se recusou a comentar.

"É um projeto de lei Satoshi", disse Harford.

DE TRUMP AO BITCOIN

A história do Fundo de Ação Satoshi é, no mínimo, incomum.

Gunasekara, sua cofundadora, ganhou notoriedade em 2015 enquanto trabalhava para o senador Jim Inhofe, republicano de Oklahoma, ao levar uma bola de neve ao plenário do Senado enquanto argumentava que as mudanças climáticas eram uma farsa.

Ela é casada com um lobista que representou a indústria do petróleo por anos (e que também é cofundador do fundo) e tem criticado o que ela chama de "agenda climática woke" da esquerda. No ano passado, a Suprema Corte do Mississippi a desqualificou em uma eleição para um conselho regulador de serviços públicos porque ela não atendia aos requisitos de residência.

Antes de lançar o fundo em 2019, Gunasekara trabalhou como assessora sênior de Scott Pruitt, o primeiro administrador da EPA sob o governo Trump. Depois de retornar à EPA em 2020 como chefe de gabinete do sucessor de Pruitt, Andrew Wheeler, o fundo parecia estagnado, mudando seu nome de Energy 45 Fund para Energy Moms e depois para Alliance for Energy Workers.

Especialistas jurídicos que analisaram as declarações fiscais do grupo durante esses anos as descreveram como negligentes e contendo contradições óbvias. O grupo informou ao IRS, por exemplo, que seu conselho de diretores não tinha membros —mas, em seguida, no mesmo formulário, informou que havia documentado todas as reuniões realizadas pelo conselho.

A partir de 2021, parecia ser um recipiente vazio esperando por um propósito. Esse propósito parece ter chegado por meio de uma ligação telefônica de Pruitt. Em um podcast, Gunasekara disse que Pruitt sugeriu que os dois começassem um negócio vendendo contratos de eletricidade para mineradores de bitcoin.

Não está claro se Gunasekara e seu antigo chefe da EPA entraram em negócios; nem ela nem Pruitt responderam aos pedidos de comentário. Mas quase um ano depois, Gunasekara, seu marido e Porter repurposed a organização sem fins lucrativos como o Fundo de Ação Satoshi, focado em bitcoin e operações de mineração em particular. (Satoshi é o pseudônimo associado ao inventor desconhecido do bitcoin.)

Um dos propósitos do fundo, disse Gunasekara durante um discurso anunciando a organização, é contar as "histórias muito boas" que a mineração de bitcoin tem a oferecer, incluindo o "papel da revitalização rural".

O grupo realizou eventos em vários estados e em Washington, inclusive distribuindo livros sobre bitcoin para legisladores, e recentemente iniciou uma segunda organização sem fins lucrativos para publicar artigos científicos sobre os benefícios da mineração de bitcoin.

Também tentou expandir a base de apoio ao bitcoin além dos republicanos conservadores como o senador Ted Cruz do Texas e a senadora Cynthia Lummis de Wyoming, ambos dos quais o apoiaram publicamente.

Em novembro, na Cúpula de Blockchain da América do Norte em Fort Worth, Texas, Porter entrevistou o senador Ron Wyden, democrata do Oregon, sobre os benefícios das tecnologias de blockchain.

Wyden falou sobre a promessa de um "dólar digital" e colocar registros médicos em uma blockchain, um livro digital que registra transferências de criptomoedas. Mais tarde, contudo, em uma entrevista ao Times, Wyden disse que era contra os projetos de lei estaduais promovidos pelo Fundo Satoshi, incluindo o do Arkansas, e o processo intensivo em energia necessário para a mineração de bitcoin.

"Está bem claro que não sou um grande apoiador", disse ele. "Muito pelo contrário."

Em Greenbrier, à medida que o processo continua, Anderson disse que ela e seus vizinhos têm lutado para pagar seu advogado. Uma arrecadação de fundos em outubro reuniu a comunidade, mas o valor arrecadado mal fez uma pequena diferença em sua dívida. Ainda assim, ela disse que, enquanto puderem pagar, eles vão lutar contra a mina.

"Eu não quero ser expulsa da minha casa", disse ela.