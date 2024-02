Meta, dona do Facebook, anuncia primeiro dividendo; ações disparam

Nova York e Bengaluru | Reuters

A Meta anunciou seu primeiro dividendo dias antes do 20º aniversário de sua principal rede social, o Facebook, ao mesmo tempo em que relatou receita acima das expectativas apoiada em vendas robustas de anúncios e de dispositivos no período de compras de fim de ano.

As ações subiam mais de 14% no pós-mercado dos Estados Unidos, prolongando uma longa recuperação iniciada há dois anos na qual a Meta alcançou máximas históricas nas últimas semanas.

Celular com tela aberta no Facebook à frente de banner com logo do Facebook - Kirill Kudryavtsev/AFP

O valor de mercado da empresa subiu em cerca de US$ 130 bilhões (R$ 641 bilhões), elevando seu "valuation" a cinco vezes o valor da rival de menor porte Snap.

A empresa, um dos primeiros "unicórnios" do setor de tecnologia, afirmou que o dividendo seria de 50 centavos de dólar por ação. Também anunciou a autorização para recompras de ações adicionais no valor de US$ 50 bilhões (R$ 247 bilhões).

"Fizemos muito progresso em nossa visão de avançar com a IA e o metaverso", disse o presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, em comunicado.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A receita da Meta subiu 25%, para US$ 40,1 bilhões (R$ 198 bilhões) no trimestre encerrado em 31 de dezembro. Os analistas esperavam receita de US$ 39,2 bilhões (R$ 193 bilhões), segundo dados da LSEG.

"Este foi um dos trimestres mais impressionantes —intrinsecamente e em comparação com as expectativas", disse Mark Mahaney, analista da Evercore ISI.

A Meta previu receita do primeiro trimestre entre US$ 34,5 bilhões e US$ 37 bilhões (R$ 170 bilhões e R$ 182 bilhões), acima das expectativas de Wall Street de 33,8 bilhões (R$ 167 bilhões).

A empresa também disse esperar que as despesas totais em 2024 fiquem inalteradas entre US$ 94 bilhões e US$ 99 bilhões (R$ 464 bilhões e R$ 489 bilhões).