Microsoft usa IA para escrever notícias para startup de mídia

A Microsoft está trabalhando com a startup de mídia Semafor para que seu chatbot de inteligência artificial (IA) ajude a desenvolver notícias —parte de um esforço jornalístico que ocorre enquanto a gigante da tecnologia enfrenta um processo multibilionário do jornal The New York Times.

Como parte do acordo, a Microsoft está pagando uma quantia não divulgada à Semafor para patrocinar um feed de últimas notícias chamado "Signals". As empresas não compartilharam detalhes financeiros, mas a quantia de dinheiro é "substancial" para os negócios da Semafor, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

O Signals oferecerá um feed de notícias urgente e análises sobre grandes matérias, com cerca de uma dúzia de postagens por dia. O objetivo é oferecer diferentes pontos de vista de todo o mundo, que é um objetivo para a Semafor desde o seu lançamento em 2022.

Ben Smith, co-fundador da startup de mídia, afirmou que o Signals será escrito inteiramente por jornalistas, com a inteligência artificial fornecendo uma ferramenta de pesquisa para informar as postagens.

A Microsoft também esteve prestes a anunciar colaborações com organizações jornalísticas, incluindo a Escola de Jornalismo Craig Newmark, a Associação de Notícias Online e Projeto GroundTruth.

As parcerias surgem à medida que as empresas de mídia estão cada vez mais preocupadas com a IA generativa e sua potencial ameaça aos seus negócios. Os editores de notícias estão lidando com a forma de usar a IA para melhorar seu trabalho e se manterem à frente da tecnologia, ao mesmo tempo em que temem perder tráfego e, portanto, receita, para chatbots de IA —que podem gerar texto e informações semelhantes aos humanos em segundos.

Em dezembro, o New York Times entrou com um processo contra a Microsoft e a OpenAI, criadora do ChatGPT, alegando que as empresas de tecnologia se aproveitaram "gratuitamente" de milhões de seus artigos para construir seus chatbots de inteligência artificial e busca bilhões de dólares em indenização.

Gina Chua, editora executiva da Semafor, se envolveu no desenvolvimento das ferramentas de pesquisa de IA da Semafor, que são alimentadas pelo ChatGPT e pelo Bing da Microsoft.

"O jornalismo sempre usou tecnologia, seja pombo-correio, telégrafo ou qualquer outra coisa... isso representa uma oportunidade real, um conjunto de ferramentas que são realmente um salto considerável acima de muitas das outras ferramentas que surgiram", disse Chua.

Para um evento de notícias de última hora, os jornalistas da Semafor usarão ferramentas de IA para pesquisar rapidamente reportagens e comentários de outras fontes de notícias em todo o mundo, em vários idiomas. Uma postagem do Signals pode incluir informações da mídia chinesa, indiana ou russa, por exemplo, com os repórteres da Semafor resumindo e contextualizando os diferentes pontos de vista, citando suas fontes.

Noreen Gillespie, ex-jornalista da agência de notícias Associated Press, entrou na Microsoft há três meses para estabelecer relacionamentos com empresas de mídia. "Os jornalistas precisam adotar essas ferramentas para sobreviver e prosperar por mais uma geração", disse.

A Semafor foi fundada por Ben Smith, ex-editor do site BuzzFeed, e Justin Smith, ex-CEO da agência de notícias Bloomberg Media.

A Semafor, que é gratuita para leitura, é financiada por bilionários, incluindo o fundador da 3G Capital, Jorge Paulo Lemann, e o co-fundador da KKR, Henry Kravis. A empresa faturou mais de US$ 10 milhões em receita em 2023 e possui mais de 500 mil assinaturas de seus boletins gratuitos. Justin Smith disse que a Semafor estava "muito perto de um lucro" no quarto trimestre de 2023.

"Estamos tentando abordar esse espaço realmente estranho de notícias de última hora na internet agora, em que você tem esses esforços realmente fragmentados, fragmentados e apressados para publicar a primeira frase de uma história para os mecanismos de busca... e depois nunca realmente fazem nenhum esforço para fornecer contexto", afirmou Ben Smith.

"Estamos tentando ir na direção oposta. Aqui estão os fatos confirmados. Aqui estão três ou quatro análises realmente sofisticadas e significativas."