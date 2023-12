New York Times processa OpenAI e Microsoft por violação de direitos autorais na IA

Nova York | The New York Times

O New York Times anunciou nesta quarta-feira (27) que está processando a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a Microsoft por violação de direitos autorais.

A publicação é a primeira grande organização dos Estados Unidos a entrar com medidas judiciais contra as empresas que usam reportagens publicadas para treinar as tecnologias de inteligência artificial.

Fachada do The New York Times, que está processando Microsoft e OpenAI - Jabin Botsford/The New York Times

O The New York Times entrou com a ação no Tribunal Federal em Manhattan, alegando que milhões de textos estão sendo usados pelas empresas de inteligência artificial sem o pagamento de direitos autorais.

Não há um valor solicitado de indenização, mas o pedido de responsabilização pela "perda de bilhões de dólares" devido à "cópia e uso ilegal das obras únicas do The New York Times".

A companhia também pede que as empresas destruam quaisquer modelos de chatbot e dados de treinamento que usem material protegido por direitos autorais do The New York Times.

Procurados pela reportagem do The New York Times, os representantes da OpenAI e da Microsoft não foram localizados.

No processo, o jornal norte-americano citou o uso do Browse With Bing, um recurso de pesquisa da Microsoft alimentado pelo ChatGPT, que reproduziu boa parte dos resultados do Wirecutter, o site de análises de produtos do New York Times.

No entanto, os resultados de texto do Bing não vinculavam ao artigo do Wirecutter e removiam os links de referência no texto que o Wirecutter usa para gerar comissões com base em suas recomendações.

"A diminuição do tráfego para os artigos do Wirecutter e, consequentemente, a diminuição do tráfego para os links de afiliados levam a uma perda de receita para o Wirecutter", afirma o The New York Times.

Além disso, a publicação inclui no processo que os recursos de inteligência artificial estão causando danos à reputação do The New York Times ao usar informações incorretas e creditá-las ao The New York Times.

"Se o New York Times e outras organizações de notícias não puderem produzir e proteger seu jornalismo independente, haverá um vácuo que nenhum computador ou inteligência artificial pode preencher", diz o The New York Times no processo.