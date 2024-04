QI Tech diz ter atingido status de unicórnio com extensão de rodada série B

São Paulo

Um novo "unicórnio" nasceu no Brasil. A fintech QI Tech, de infraestrutura bancária para empresas, anunciou nesta quinta (25) ter atingido a marca, que compreende as startups com valor a partir de US$ 1 bilhão (R$ 5,16 bilhões) –a empresa não divulgou o patamar exato de avaliação.

Marcelo Bentivoglio (diretor financeiro), Pedro Mac Dowell (CEO) e Marcelo Buosi (diretor de operações), confundadores da QI Tech - Divulgação



O investimento veio em uma extensão da rodada série B (entenda aqui a etapa) anunciada pela empresa em novembro do ano passado, quando ela levantou US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) –o maior aporte daquele ano.

Os investidores são os mesmos: General Atlantic e Across Capital.

Desde a captação do ano passado, a fintech usou parte do dinheiro para adquirir a Singulare, corretora de valores mobiliários, e deve manter sua estratégia de expansão via aquisições.



Seca de unicórnios: a QI Tech é a quarta startup brasileira a atingir o patamar de avaliação bilionária depois do boom de 2021, quando dez empresas alcançaram o feito.

Desde então, a política de juros americana mais apertada reduziu o apetite de investidores.



No primeiro semestre de 2022, ainda deu tempo para as fintechs Neon e Dock virarem unicórnios.



No ano seguinte, a única a alcançar a marca foi a Pismo, que foi avaliada em US$ 1 bilhão após ser comprada pela Visa.



Ao todo, são 25 empresas brasileiras nessa categoria.

A QI Tech: fundada em 2018, ela afirma ser lucrativa desde o primeiro ano de operação. Com foco em grandes empresas, nomes como 99, Enjoei, QuintoAndar e Unidas são alguns de seus clientes.



↳ A fintech oferece um conjunto de APIs (interfaces de comunicação) com serviços de oferta de crédito, ferramentas de pagamentos, abertura de contas digitais e soluções antifraude.



↳ Os clientes podem comprar uma ou mais soluções e integrá-las a sua plataforma, como se fosse em um Lego, e oferecê-las ao consumidor final.



↳ A ideia é ser uma "one-stop-shop" para serviços financeiros, ou seja, oferecer uma jornada completa para as empresas clientes em um só lugar.

IVA também incidirá sobre compras do exterior

As compras feitas em sites do exterior, como Shein, Shopee e AliExpress, também serão tributadas pelo IVA (Imposto sobre Valor Agregado). O imposto é base da reforma tributária, que deve entrar em vigor a partir de 2026, e cuja regulamentação começou agora.



A cobrança acontecerá independente do valor da mercadoria.



Entenda: assim como a maioria dos itens comercializados no país, as encomendas do exterior terão que pagar o IVA dual.

Ele é composto pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), dos estados e municípios, e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), do governo federal.

Hoje, as compras até US$ 50 são isentas do Imposto de Importação para as empresas participantes do Remessa Conforme. Mas há a cobrança do ICMS, tributo que será substituído pelo IVA.



↳ O Imposto de Importação continuará existindo, assim como sua cobrança sobre encomendas do exterior que superem os US$ 50, já que o tributo não foi abarcado pela reforma.



↳ Os responsáveis pelo pagamento do tributo serão as empresas, mas, se elas não recolherem o imposto, o comprador no Brasil terá que fazê-lo.



