Motorista de Tesla aparece usando Vision Pro e sem as mãos no volante; governo dos EUA reage

Washington | Reuters

O secretário de Transportes dos EUA, Pete Buttigieg, disse nesta segunda-feira (5) que os motoristas precisam estar atentos durante todo o tempo em que estiverem dirigindo após a viralização de vídeos em que pessoas conduzem Teslas com o que pareciam ser os óculos de realidade virtual Vision Pro da Apple, recentemente lançados.

Buttigieg respondeu no X, antigo Twitter, a um vídeo com mais de 24 milhões de visualizações de um motorista em um Tesla que parecia gesticular com as mãos para manipular um campo de realidade virtual.

Motorista aparece dirigindo Tesla com Vision Pro e sem as mãos no volante - Reprodução/Twitter/@ayeejuju

"Lembrete -- TODOS os sistemas avançados de assistência ao condutor hoje em dia exigem que o condutor humano esteja sempre em controle e totalmente envolvido na tarefa de dirigir", disse Buttigieg.

O Vision Pro da Apple foi lançado na semana passada e mistura conteúdo digital tridimensional com uma visão do mundo exterior.

A Apple, que afirma que as pessoas nunca devem utilizá-lo durante a condução de um veículo em movimento, não respondeu a pedido de comentários em um primeiro momento.

A Tesla também não respondeu imediatamente ao pedido de comentários.

Não é a primeira vez que Buttigieg faz um alerta. Anteriormente, ele fez declarações parecidas sobre o uso do autopilot (piloto automático) da Tesla.

A Tesla afirma que suas funcionalidades avançadas são destinadas à utilização por um condutor totalmente atento "que tenha as mãos no volante e esteja preparado para assumir o controle a qualquer momento".