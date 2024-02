Para 2024, PlayStation aposta em jogos de terceiros como 'Foamstars' e 'Silent Hill'

São Paulo

Em evento realizado na última quarta-feira (31), a PlayStation deu mais detalhes e anunciou alguns dos principais jogos de suas plataformas para este ano, como recentemente também o fez o Xbox.

Entre os destaques para 2024, estão o jogo sul-coreano de ação "Stellar Blade", o lançamento de um dos principais indies do ano passado, "Dave the Diver", para o PS5, e a surpresa de um "Silent Hill" gratuito já disponível para download.

Diferentemente do ano passado, em que exclusivos desenvolvidos internamente como "Spider-Man 2" foram os mais aguardados, um carro-chefe para 2024 ainda não foi anunciado pela empresa.

Cena de 'Foamstars'; game multijogador é exclusivo para PS4 e PS5 - Divulgação/Square Enix

Houve um novo trailer da sequência de "Death Stranding", de Hideo Kojima (da série "Metal Gear Solid"), chamada "On the Beach", mas este só deve sair em 2025.

A Kojima Productions também está produzindo um novo jogo de "action espionage" que deve funcionar como o sucessor espiritual de "Metal Gear Solid" após o rompimento de seu criador com a dona da franquia, Konami, em 2015.

Falando em Konami... A empresa surpreendeu com o lançamento do terror "Silent Hill: A Short Message", gratuito para PS5, e também mostrou novas cenas do remake de "Silent Hill 2".

A PlayStation também anunciou que "Foamstars" —jogo da Square Enix que lembra "Splatoon", da Nintendo— estará disponível sem custo adicional para assinantes da PlayStation Plus a partir desta terça-feira (6), bem como sua primeira temporada online.

O jogo esteve envolvido em polêmica por ter utilizado inteligência artificial (IA) em seu desenvolvimento.

Ao site VGC, o produtor Kosuke Okatani afirmou que a maior parte do conteúdo foi feito por artistas humanos, mas que alguns ícones foram feitos no Midjourney, ferramenta de criação de imagens.

"Foamstars", no entanto, tem sido relativamente bem recebido por sites especializados.

Cena do trailer de 'Death Stranding 2: On the Beach'; jogo será lançado em 2025 para PS5 - Divulgação/Kojima Productions

O State of Play também revelou "Sonic X Shadow Generations", previsto para o quarto trimestre deste ano, e um remaster de "Until Dawn". Também deu mais detalhes sobre "Judas", do criador da série Bioshock, Ken Levine.

Os jogos mais próximos do lançamento são "Legendary Tales" (PS VR2), nesta quinta-feira (8), "Dragons Dogma 2" e "Rise of the Ronin", em 22 de março. "Dave the Diver" chega em abril.

O State of Play teve uma outra edição nesta terça-feira (6) voltada somente para o "Final Fantasy 7 Rebirth", que será lançado em 29 de fevereiro.

play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Silent Hill: The Short Message

(PS5)

Lançado na quarta-feira (31) de surpresa para PS5, o novo "Silent Hill" segue a jovem Anita na busca por sua amiga Maya em um prédio em ruínas de uma região decadente da Alemanha dos tempos atuais. Apesar de abordar de forma clichê temas sensíveis como suicídio e depressão, ter um monstro memorável e uma ambientação que lembra o cult "P.T." faz valer as cerca de três horas de jogo.

Cena do Jogo "Silent Hill: The Short Message", para PS5 - Divulgação/Konami

update

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Xbox informou que "Palworld" é o maior lançamento de um estúdio parceiro na história do Game Pass, tendo sido jogado por mais de 7 milhões de jogadores. O CEO da desenvolvedora Pocketpair, Takuro Mizobe, disse em nota que o feedback coletado durante o acesso antecipado vai permitir melhorar a experiência dos jogadores em todas as plataformas.

A Eidos Montreal anunciou a demissão de 97 funcionários no dia 29 devido ao contexto econômico global, aos desafios enfrentados pelo setor e à reestruturação encabeçada pela Embracer, que adquiriu o estúdio em 2022. Segundo a Bloomberg, a desenvolvedora também cancelou um novo jogo da franquia "Deus Ex".

Seguindo o lançamento da versão remasterizada de "The Last of Us Part 2" para PS5, o estúdio Naughty Dog disponibilizou no YouTube na sexta (2) o documentário "Grounded 2". O filme vai da pré-produção do jogo até as polêmicas envolvendo excesso de trabalho, prática conhecida no setor como "crunch", e a série produzida pela HBO.

No documentário, Neil Druckman, cocriador de "The Last of Us" e presidente do estúdio, afirma ter um conceito em mente para desenvolver um terceiro jogo da franquia. "É algo próprio e, ainda assim, que tem essa linha condutora para todas as três [partes]. Então parece que provavelmente há mais um capítulo para essa história."

"Hogwarts Legacy", um dos jogos mais vendidos do ano passado, deve receber novas atualizações e recursos neste ano. Conteúdos que eram exclusivos para jogadores de PlayStation também ficarão disponíveis em outras plataformas.

Após dias de especulações sobre o lançamento de jogos exclusivos para Xbox, como "Indiana Jones", "Hi-Fi Rush" e até "Starfield", no PS5, o CEO do braço de games da Microsoft, Phil Spencer, disse nesta segunda (5) que vai divulgar novidades relacionadas ao futuro da plataforma em evento a ser marcado para a semana que vem.

download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

8.fev

"Helldivers 2": R$ 199,50 (PS5, PC)

"Legendary Tales": preço não disponível (PS VR2)

13.fev

"Banishers: Ghosts of New Eden": R$ 299,90 (PS5), R$ 299,95 (Xbox Series), R$ 179,90 (PC)

"Dragon Quest Builders": R$ 119,90 (PC)