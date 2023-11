'Dragon's Dogma 2' tenta tirar série da sombra de 'Dark Souls'

São Paulo

Um jogo de RPG com temática medieval criado por uma desenvolvedora japonesa e recheado de inimigos gigantes e desafiadores. Ao descrever "Dragon’s Dogma", da Capcom, dessa forma é fácil perceber as semelhanças com "Dark Souls", da FromSoftware.



Mas não para por aí. Mesmo com jogabilidades bem diferentes —"Dragon’s Dogma" não é um "soulslike"—, outras coincidências interligam as duas franquias. Tanto para o bem quanto para o mal do título da Capcom.

Imagem do jogo 'Dragon's Dogma 2', da Capcom - Divulgação

Origem comum

O primeiro "Dragon’s Dogma" foi lançado para PlayStation 3 e Xbox 360 em maio de 2012, apenas sete meses depois de "Dark Souls" estrear. Além disso, assim como o título da FromSoftware, o game teve boa recepção no mercado japonês, mas demorou a cair no gosto do público ocidental.

No entanto, enquanto o título criado por Hidetaka Miyazaki e suas sequências ferviam e conquistavam rapidamente mais e mais fãs, "Dragon’s Dogma" crescia em banho-maria.

Parte do sucesso do primeiro game pode inclusive ser creditado a jogadores que ficaram frustrados com "Dark Souls" e foram atrás de um RPG com temas semelhantes e com uma experiência de jogabilidade menos punitiva, mas, ainda assim, desafiadora.

Principais diferenças

Sem perda de recursos: Diferentemente de "soulslike" tradicionais, o game da Capcom não faz os jogadores perderem recursos importantes acumulados quando são derrotados.

Combate mais dinâmico: As lutas são mais rápidas e movimentadas do que os embates de "Dark Souls", muito mais estratégicos. Graças a uma barra de estamina mais resistente do que a dos jogos da série rival.

Escalada: Uma das mecânicas mais diferentes de "Dragon’s Dogma" é a habilidade de escalar inimigos para pegá-los desprevenidos. Inspirada em jogos como "Shadow of the Colossus", ela ajuda a quebrar um pouco o ritmo de combate, dando um aspecto mais estratégico, se o jogador preferir.

Sistemas de peões: Além de controlar o personagem principal, o jogador pode recrutar outros heróis (apelidados no jogo de peões) que são controlados pelo computador e ajudam nas lutas e com dicas sobre o que fazer.

Atualizações

Para aproveitar o sucesso tardio, a Capcom lançou uma versão ampliada do jogo. "Dragon’s Dogma: Dark Arisen" chegou aos PCs em 2016, aos consoles Xbox One e PlayStation 4 em 2017 e, finalmente, ao Switch em 2019.

Ror se tratar de um jogo desenvolvido duas gerações de console atrás, alguns aspectos, em especial os gráficos, estão datados. Até por isso a Capcom prevê para 2024 o lançamento da sequência "Dragon’s Dogma 2".

Eu testei

Joguei por cerca de meia hora durante um evento da Capcom para a imprensa em São Paulo. O tempo foi curto, mas consegui perceber uma clara melhoria visual no game, que aproveita o poder de fogo do RE Engine --motor de jogo desenvolvido pela própria Capcom para "Resident Evil 7"-- para criar gráficos compatíveis com a atual geração.

"Dragon’s Dogma 2" atualiza e expande os pontos fortes do primeiro jogo. Continuam lá os inimigos para serem escalados, o sistema de peões e as diferentes classes de personagens, mas agora em um mundo aberto real (sem telas de carregamento quando entra em uma cidade), mais amplo e cheio de segredos e desafios.

Quem sabe agora, sem nenhum "Dark Souls" para atrapalhar, a série "Dragon’s Dogma" receba a atenção que merece.

Gunbrella

(PC, Switch)

E se existisse um guarda-chuva que é também uma arma? Partindo dessa ideia, a Doinksoft criou "Gunbrella", um curioso game de ação/aventura 2D em pixel art. No game, o jogador assume o papel de um lenhador que encontra essa curiosa arma e começa a explorar as redondezas em busca de sua origem. Ambientado em uma versão steampunk do velho oeste, o jogo se destaca não só pelas interessantes mecânicas que envolvem a arma/guarda-chuva, mas também pela história surpreendentemente complexa.

Imagem do jogo 'Gunbrella' - Divulgação

A consultoria Newzoo reduziu sua previsão de crescimento anual do mercado global de games de 2,6% para 0,6% em 2023. A empresa afirmou que baixou sua projeção em parte pelas dificuldades enfrentadas pelo mercado de games para dispositivos móveis, para o qual a consultoria prevê retração de 1,6%.

Em meio a um processo de reestruturação, a Embracer afirmou que já demitiu de julho a setembro deste ano mais de 900 pessoas, o que corresponde a 5% da sua força de trabalho. Em carta aos investidores, o CEO da empresa, Lars Wingefors, afirmou que o grupo está fechando estúdios e cancelando projetos para melhorar sua saúde financeira.

A Amazon Games demitiu cerca de 180 funcionários na última semana. Segundo a empresa, os funcionários faziam parte do Crown, seu canal de games no Twitch, fechado no último dia 14. Christoph Hartmann, vice-presidente da Amazon Games, afirmou que a decisão foi tomada devido a uma mudança de foco da empresa, que passará a fornecer mais games grátis para assinantes.

A publicadora de jogos indies Humble Games (incluindo os brasileiros "Dodgeball Academia" e "Unsighted") também anunciou uma onda de demissões como parte de um plano de reestruturação. "Assim como muitas empresas este ano, nós sentimos tendências do mercado que exigiram essa reestruturação para garantir nosso sucesso a longo prazo", afirmou a empresa.

Indo contra a corrente de demissões, a Atlus, desenvolvedora da série "Persona", afirmou que irá aumentar a média anual dos salários dos seus funcionários em 15% em abril de 2024. No início do ano, a empresa já havia feito um reajuste de 5% nos vencimentos de seus empregados.

A Naughty Dog confirmou que lançará no ano que vem uma versão remasterizada de "The Last of Us 2", lançado originalmente para PlayStation 4. O novo jogo terá gráficos atualizados e um novo modo de jogo batizado de "No Return", que terá elementos de roguelike". A desenvolvedora publicou um vídeo com as novidades.

21.nov

"Worldless": R$ 53,99 (Switch, Xbox One/X/S), R$ 104,90 (PS 4/5), preço não disponível (PC)

22.nov

"Jurassic Park Classic Games Collection": preço não disponível (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S, Switch)

Promoções da semana

