O que esperar da Apple enquanto empresa enfrenta os tribunais dos EUA

Uma famosa campanha publicitária da Apple exortava os clientes a "pensar diferente". A justiça americana agora alega que a fabricante do iPhone havia traído esse slogan, prendendo milhões de seus usuários em um poderoso monopólio que a tornou uma das empresas mais valiosas do mundo.

A ação judicial tão aguardada é um momento crucial para a Apple. Por anos, ela foi uma das poucas grandes empresas de tecnologia a evitar ações antitruste significativas pelos EUA. Agora está sob intenso escrutínio dos reguladores em dois de seus principais mercados, os EUA e a UE. Suas respostas indicaram que está se preparando para uma batalha existencial.

A Apple disse que o caso dos EUA ameaça quem a empresa é e os princípios que diferenciam os produtos da Apple em mercados "ferozmente competitivos".

Uma derrota estabeleceria um "perigoso precedente" ao permitir que o governo influenciasse o desenvolvimento dos mercados de tecnologia, acrescentou.

A nova ação judicial dos EUA é ampla e detalhada, pintando um quadro de uma empresa que passou anos evitando ameaças competitivas ao seu ecossistema, seja na App Store, em mensagens com telefones Android concorrentes, em seu serviço de "toque para pagar" ou no mercado de smartwatches.

Os EUA retrataram o suposto esquema como se estendendo até Steve Jobs, o icônico fundador da empresa que faleceu em 2011.

Foi a visão de Jobs manter um monopólio opressivo, identificando em uma fase inicial o poder que o iPhone poderia exercer sobre a economia online - e indo tão longe a ponto de direcionar executivos a "forçar" os desenvolvedores a usar apenas seu próprio sistema de pagamento para mantê-los presos em seu ecossistema, alegaram os EUA.

O cerne da alegação é que a Apple usa seu dispositivo líder de mercado para atrair uma parcela crescente da receita de serviços dos usuários, excluindo concorrentes do acesso.

A receita de serviços - que inclui sua App Store, Apple Pay e streaming de TV e música - tem sido uma história de sucesso contínua e uma fonte cada vez mais importante de crescimento para a empresa, à medida que suas vendas de hardware enfrentam desafios.

A ação judicial deixa claro que o objetivo do caso não é apenas responsabilizar a Apple por violações anteriores, mas também impedi-la de sufocar a inovação e a concorrência em futuras categorias de produtos, como sistemas automotivos e serviços financeiros.

Para a empresa, o momento da ação judicial não poderia ser pior. As vendas globais de smartphones diminuíram no último ano. A Apple está especificamente enfrentando uma queda nas vendas dos dispositivos na China, o que deixou os investidores nervosos. Suas ações caíram quase 8% desde o início de 2024.

Enquanto os EUA revelavam a ação judicial na quinta-feira, o CEO Tim Cook estava em Xangai para uma ofensiva de relações públicas.

"Ele certamente sabia que estava chegando esta semana", disse Gene Munster, da Deepwater Asset Management. "A Apple está indo para a guerra com o Departamento de Justiça, e um acordo não é uma opção."

Munster estimou que as mudanças potenciais que o governo poderia impor ao negócio de serviços da Apple, caso sua ação judicial tenha sucesso, poderiam ter um impacto negativo nos lucros de 2% a 4%.

Representantes da Apple disseram que a intervenção do governo dos EUA mostrou que ele está tentando inclinar a balança a favor de grandes empresas multinacionais que tentam abrir seus dispositivos, uma questão semelhante que enfrenta na UE.

A Apple foi recentemente forçada a fazer uma série de mudanças pelo órgão regulador da UE em relação ao seu plano de cumprir uma nova lei de concorrência, e já mudou partes de seu modelo de negócios no bloco como resultado. Uma investigação da UE sobre se ela fez as alterações o suficiente poderia seguir em breve.

Já na próxima semana, os reguladores da UE devem iniciar uma investigação sobre se a Apple está cumprindo adequadamente o novo Digital Markets Act, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Alguns desenvolvedores de aplicativos reclamaram dos novos termos e taxas da Apple, já que o DMA força a empresa a abrir sua App Store rigidamente controlada.

Google e Meta também provavelmente enfrentarão investigações sobre seus planos de conformidade com o DMA, disseram essas pessoas. Mas, em particular, os reguladores dizem em particular que a maneira como a Apple lidou com a nova lei causou a maior indignação em Bruxelas.

Enquanto os problemas da Apple na Europa se aprofundam, a batalha legal nos EUA é algo que a empresa, em alguns aspectos, já passou. A Epic Games processou a empresa por suas políticas na App Store em 2020, alegando que a empresa impõe um "imposto" injusto de 30% em certas transações — um caso que a Epic perdeu em grande parte.

Mas na quinta-feira, essas mesmas alegações foram ecoadas pelo procurador-geral dos EUA, Merrick Garland. A Apple diz que o DoJ está distorcendo os fatos para se adequar à sua teoria, apontando para o que diz ser uma participação de 20 por cento no mercado global de smartphones, o que está longe de ser um monopólio.

O governo argumenta que a empresa exerce muito mais poder nos EUA: cerca de 70 por cento da participação por receita no mercado de smartphones de alta qualidade e mais de 65 por cento de todos os smartphones.

A Apple acredita que, após o caso Epic, a jurisprudência e os fatos estão do seu lado. No entanto, uma vitória em um caso não garante o mesmo resultado em outro. Os concorrentes também têm estado por perto, com Meta, Microsoft e X se unindo esta semana para dizer a um tribunal que a Apple não está cumprindo uma ordem que a proíbe de impedir empresas de direcionar clientes para fora da App Store para fazer pagamentos.

"O caso do Departamento de Justiça mostra um aprendizado bastante aguçado com os outros assuntos legais que envolveram a Apple", disse Bill Kovacic, ex-presidente da Federal Trade Commission e professor de direito e política de concorrência na Faculdade de Direito da Universidade George Washington.

O caso do Departamento de Justiça, segundo ele, "evita algumas das vulnerabilidades" da luta da Epic, e a jurisprudência que rege o tribunal federal de Nova Jersey, onde a ação foi movida, pode ser mais favorável ao governo do que a da Califórnia, onde o caso da Epic foi apresentado.

Casos antitruste podem levar anos para irem a julgamento, e mesmo que a Apple perca, qualquer aplicação da decisão quase certamente seria adiada por apelações subsequentes. Enquanto isso, seus negócios nos EUA continuam como de costume.

Há também a perspectiva de que Joe Biden — e por extensão seus zelosos fiscais antitruste, incluindo Jonathan Kanter, o procurador-geral assistente do DoJ para antitruste — sejam varridos do cargo nas eleições de novembro. Mas uma segunda presidência de Donald Trump não melhoraria necessariamente a situação da Apple, disse Kovacic, já que a investigação foi lançada sob sua administração anterior.

"Minha intuição, com base nas contínuas expressões de suspeita de Trump sobre o setor de informações de tecnologia de grande porte, é que ele provavelmente se voltaria para seu departamento de justiça e diria: 'Continuem'", disse ele.