Elon Musk prevê que a IA ultrapassará a inteligência humana no próximo ano

São Francisco (Califórnia) | Financial Times

Os novos modelos de IA (inteligência artificial) devem ultrapassar a inteligência humana até o final do próximo ano, de acordo com Elon Musk. Mas isso desde que o fornecimento de eletricidade e equipamentos atenda as demandas da tecnologia.

"Minha suposição é que teremos uma IA mais inteligente do que qualquer ser humano provavelmente até o final do próximo ano", disse o bilionário, que comanda a Tesla, o X e a SpaceX.

E nos próximos cinco anos, as capacidades da IA ultrapassarão as de todas as pessoas, previu Musk nesta segunda-feira (8) durante uma entrevista transmitida no X com Nicolai Tangen, o diretor-executivo do Norges Bank Investment Management.

Elon Musk, CE da Tesla, do X e da SpaceX: ânsia de Musk em entrar na corrida da IA vai contra a postura de destaque que ele assumiu no ano passado - AFP

Musk tem sido otimista sobre o desenvolvimento da chamada inteligência artificial geral, que poderá os indivíduos mais inteligentes em qualquer assunto.

Mas a previsão está à frente dos cronogramas que ele e outros haviam previamente previsto. No ano passado, ele previu que a inteligência artificial "completa" seria alcançada até 2029.

Algumas das previsões mais ousadas de Musk, como lançar carros autônomos e pousar um foguete em Marte, ainda não foram cumpridas.

Vários avanços em IA nos últimos 18 meses, incluindo o lançamento de ferramentas de geração de vídeo e chatbots sofisticados, impulsionaram a fronteira da IA mais rapidamente do que o esperado.

Leia mais Google estuda cobrar por recursos de IA no sistema de busca

Demis Hassabis, co-fundador do DeepMind do Google, previu no início deste ano que a inteligência artificial geral poderia ser alcançada até 2030.

O ritmo de desenvolvimento, no entanto, foi desacelerado por um gargalo no fornecimento de microchips, especialmente aqueles produzidos pela Nvidia, essenciais para treinar e executar modelos de IA.

Essas restrições estavam diminuindo, disse Musk, mas novos modelos agora estão testando outros equipamentos de centro de dados e a rede elétrica.

"No ano passado, foi restrito por chips… as pessoas não conseguiam obter chips Nvidia suficientes. Este ano está passando para um fornecimento de transformador de voltagem. Em um ano ou dois, [a restrição é] apenas o fornecimento de eletricidade", disse ele.

A ânsia de Musk em entrar na corrida da IA vai contra a postura de destaque que ele assumiu no ano passado, pedindo uma pausa no desenvolvimento da tecnologia.

Ele alertou para os supostos riscos para a sociedade e a humanidade representados por ferramentas de IA superpoderosas e pediu uma pausa no treinamento de qualquer sistema que fosse mais poderoso do que o GPT-4 da OpenAI, o modelo líder de mercado.

Na segunda-feira, Musk disse que sua própria startup de IA, xAI, estava treinando uma segunda versão de seu modelo Grok. Para ele, a tecnologia deve ser melhor que o GPT-4. Isso deve ser concluído até maio e será seguido por um novo modelo com ordens de magnitude mais poderosas, acrescentou.

Musk dedicou mais tempo e recursos ao xAI ao longo do último ano. Ele está tentando levantar bilhões de dólares de investidores nos EUA, Oriente Médio e Hong Kong para competir com a OpenAI, em uma rodada de financiamento que avaliaria a empresa em US$ 18 bilhões, de acordo com pessoas com conhecimento desse processo.

Musk desempenhou um papel central, e muitas vezes controverso, no desenvolvimento de novas ferramentas de IA ao longo da última década.

Ele foi co-fundador da OpenAI em 2015, mas deixou a empresa em 2018 após desentendimentos com o diretor-executivo e co-fundador Sam Altman sobre a direção da pesquisa.

Musk processou a OpenAI e Altman por quebra de contrato em março, alegando que haviam comprometido a missão declarada da startup de construir IA para o benefício da humanidade — uma afirmação que a OpenAI negou veementemente.